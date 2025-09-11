Basketball-EM
Deutschland vs. Finnland: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, Livestream - DBB-Team im EuroBasket-Finale
- Aktualisiert: 12.09.2025
- 18:16 Uhr
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Halbfinale gegen Finnland gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Update, 12.09., 18:15 Uhr DBB-Team steht im EM-Finale!
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht erstmals seit 20 Jahren wieder im Endspiel einer Europameisterschaft! In einem unglaublich umkämpften Spiel kann sich der Weltmeister von 2023 mit 98:86 gegen Finnland durchsetzen. Dabei kamen die Skandinavier gar nicht mal so verkehrt in dieses Spiel. Die Finnen machten den Deutschen große Probleme zu Anfang, vor allem weil der DBB viel zu schlampig in der Defense unterwegs war. Mitte des ersten Viertels besserte sich Deutschland aber und erspielte sich nach und nach die Führung. Zum Ende des dritten Viertels wurde es kurzzeitig etwas spannender, doch die Deutschen ließen gar keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen. Finnland haute zwar alles raus, doch dies sollte am Ende zu wenig sein gegen die kaltschnäuzigen Deutschen. Topscorer war Dennis Schröder mit 26 Punkten und 12 Assists. Übermorgen geht es für den Weltmeister im Endspiel entweder gegen die Türkei oder Griechenland. Diese Partie wird heute um 20:00 Uhr gestartet.
Update: Deutschland führt im EM-Halbfinale zur Halbzeit
Nach 20 Minuten führt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit 61:47 gegen Finnland. Dieses EM-Halbfinale hatte brutal viel Geschwindigkeit zu Beginn, gepaart mit vielen erfolgreichen Würfen.
Die Finnen konnten zunächst leicht davonziehen, verloren aber nach rund fünf Minuten völlig ihr Spiel. Die deutsche Defense, die anfangs etwas verpennt unterwegs war, wurde griffiger und so kam auch die Offensive immer besser ins Spiel. Dazu kam die Leichtigkeit im zweiten Abschnitt, wodurch die DBB-Führung nahezu 20 Punkte betrug. Gegen Ende der Halbzeit kam Suomi wieder etwas ran, auch wenn 14 Punkte Rückstand ein echtes Brett sind. Doch im Basketball kann es teilweise schnell gehen, weswegen sich der Weltmeister nicht zu sicher sein darf.
So seht ihr Deutschland vs. Finnland live im TV und Stream
Für die DBB-Auswahl geht es bei der Europameisterschaft 2025 nun endgültig in die heiße Phase. Nach dem 99:91-Sieg gegen Slowenien im Viertelfinale ist eine Medaille nun zum Greifen nahe.
Im Halbfinale trifft das Team um Franz Wagner und Dennis Schröder am Freitag, den 12. September 2025, auf Finnland (ab 16:00 Uhr im Liveticker).
Gegen Slowenien musste Deutschland lange kämpfen, hatte vor allem in der Defensive lange Probleme, erst im letzten Viertel konnte das DBB-Team ein wenig davonziehen und den Sieg perfekt machen.
Finnland setzte sich indes im "Duell der Überraschungsteams" recht ungefährdet mit 93:79 gegen Georgien durch.
Übrigens: Bereits in der Gruppenphase trafen Deutschland und Finnland aufeinander. Dort gelang Schröder und Co. ein deutlicher 91:61-Sieg. Über ein ähnliches Endergebnis dürften sich die deutschen Fans sicherlich freuen.
ran fasst alle Infos zum Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland zusammen.
Halbfinale - Deutschland vs. Finnland bei der Basketball-EM: Wann ist heute Anwurf?
- Begegnung: Deutschland vs. Finnland
- Wettbewerb: Basketball-EM 2025; Halbfinale
- Datum: 12. September 2025
- Uhrzeit: 16:00 Uhr
- Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)
Basketball-EM heute live: Wird die Partie zwischen Deutschland und Finnland im Free-TV gezeigt?
Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Halbfinale des DBB-Teams gegen Finnland wird live auf RTL übertragen.
Basketball-EM heute live: Gibt es zu Deutschland vs. Finnland einen Livestream?
Ja, die Partie Deutschland vs. Finnland wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt der Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
DBB-Team gegen Finnland bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Live-Ticker zum Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland vs. Finnland heute live: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels
- Begegnung: Deutschland vs. Finnland
- Datum und Uhrzeit: 12. September 2025, 16:00 Uhr
- Trainer: Alex Mumbru und Alan Ibrahimagic (Deutschland), Lassi Tuovi (Finnland)
- Free-TV: RTL
- Livestream: Magenta Sport, RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App