Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Halbfinale gegen Finnland gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker. Update, 12.09., 18:15 Uhr DBB-Team steht im EM-Finale! Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht erstmals seit 20 Jahren wieder im Endspiel einer Europameisterschaft! In einem unglaublich umkämpften Spiel kann sich der Weltmeister von 2023 mit 98:86 gegen Finnland durchsetzen. Dabei kamen die Skandinavier gar nicht mal so verkehrt in dieses Spiel. Die Finnen machten den Deutschen große Probleme zu Anfang, vor allem weil der DBB viel zu schlampig in der Defense unterwegs war. Mitte des ersten Viertels besserte sich Deutschland aber und erspielte sich nach und nach die Führung. Zum Ende des dritten Viertels wurde es kurzzeitig etwas spannender, doch die Deutschen ließen gar keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen. Finnland haute zwar alles raus, doch dies sollte am Ende zu wenig sein gegen die kaltschnäuzigen Deutschen. Topscorer war Dennis Schröder mit 26 Punkten und 12 Assists. Übermorgen geht es für den Weltmeister im Endspiel entweder gegen die Türkei oder Griechenland. Diese Partie wird heute um 20:00 Uhr gestartet. Auch interessant: Basketball-EM: So seht ihr das Finale mit Deutschland im Livestream

Anzeige

Anzeige

Update: Deutschland führt im EM-Halbfinale zur Halbzeit Nach 20 Minuten führt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit 61:47 gegen Finnland. Dieses EM-Halbfinale hatte brutal viel Geschwindigkeit zu Beginn, gepaart mit vielen erfolgreichen Würfen. Die Finnen konnten zunächst leicht davonziehen, verloren aber nach rund fünf Minuten völlig ihr Spiel. Die deutsche Defense, die anfangs etwas verpennt unterwegs war, wurde griffiger und so kam auch die Offensive immer besser ins Spiel. Dazu kam die Leichtigkeit im zweiten Abschnitt, wodurch die DBB-Führung nahezu 20 Punkte betrug. Gegen Ende der Halbzeit kam Suomi wieder etwas ran, auch wenn 14 Punkte Rückstand ein echtes Brett sind. Doch im Basketball kann es teilweise schnell gehen, weswegen sich der Weltmeister nicht zu sicher sein darf.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

ran fasst alle Infos zum Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland zusammen.

Halbfinale - Deutschland vs. Finnland bei der Basketball-EM: Wann ist heute Anwurf? Begegnung: Deutschland vs. Finnland

Wettbewerb: Basketball-EM 2025; Halbfinale

Datum: 12. September 2025

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)

Anzeige

Basketball-EM heute live: Wird die Partie zwischen Deutschland und Finnland im Free-TV gezeigt? Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Halbfinale des DBB-Teams gegen Finnland wird live auf RTL übertragen.

Anzeige

Basketball-EM heute live: Gibt es zu Deutschland vs. Finnland einen Livestream? Ja, die Partie Deutschland vs. Finnland wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt der Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Anzeige

DBB-Team gegen Finnland bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich einen Liveticker? Einen Live-Ticker zum Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige