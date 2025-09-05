Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Achtelfinale gegen Portugal gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

DBB-Team gegen Portugal bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker?

Es wird ernst für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft steht für die DBB-Auswahl das Achtelfinale auf dem Programm. Am Samstagnachmittag trifft die Auswahl um Kapitän Dennis Schröder in Riga auf Portugal (ab 14:15 Uhr im Liveticker).

Die deutsche Mannschaft geht dabei äußerst selbstbewusst in die Partie. Franz Wagner und Co. gelang in der Gruppenphase mit fünf Siegen in fünf Spielen und dem Gruppensieg in Gruppe B ein beachtlicher Durchmarsch. Bemerkenswert dabei: In vier von fünf Spielen glückte eine dreistellige Anzahl an Punkten.

Gegner Portugal landete derweil in der Gruppe A auf dem vierten Platz und konnte sich mit einem 68:65-Erfolg gegen Estland den Einzug in die K.o.-Runde sichern.

Auf den Erfolgen aus der Gruppenphase will sich das DBB-Team aber nicht ausruhen. "Jetzt beginn ein neues Turnier", erklärte Interimstrainer Alan Ibrahimagic, der zuletzt den erkrankten Bundestrainer Álex Mumbrú vertrat.