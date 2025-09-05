Basketball-EM
Deutschland vs. Portugal live: Achtelfinale der Basketball-EM 2025 - Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker
- Veröffentlicht: 05.09.2025
- 14:29 Uhr
- ran.de
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Achtelfinale gegen Portugal gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Inhalt
- Achtelfinale - Deutschland vs. Portugal bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf?
- Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Deutschland und Portugal im Free-TV gezeigt?
- Basketball-EM: Gibt es zu Deutschland vs. Portugal einen Livestream?
- DBB-Team gegen Portugal bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker?
- Deutschland vs. Portugal: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels
Es wird ernst für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft steht für die DBB-Auswahl das Achtelfinale auf dem Programm. Am Samstagnachmittag trifft die Auswahl um Kapitän Dennis Schröder in Riga auf Portugal (ab 14:15 Uhr im Liveticker).
Die deutsche Mannschaft geht dabei äußerst selbstbewusst in die Partie. Franz Wagner und Co. gelang in der Gruppenphase mit fünf Siegen in fünf Spielen und dem Gruppensieg in Gruppe B ein beachtlicher Durchmarsch. Bemerkenswert dabei: In vier von fünf Spielen glückte eine dreistellige Anzahl an Punkten.
Gegner Portugal landete derweil in der Gruppe A auf dem vierten Platz und konnte sich mit einem 68:65-Erfolg gegen Estland den Einzug in die K.o.-Runde sichern.
Auf den Erfolgen aus der Gruppenphase will sich das DBB-Team aber nicht ausruhen. "Jetzt beginn ein neues Turnier", erklärte Interimstrainer Alan Ibrahimagic, der zuletzt den erkrankten Bundestrainer Álex Mumbrú vertrat.
Das Wichtigste in Kürze
ran fasst alle Infos zum Achtelfinale zwischen Deutschland und Portugal zusammen.
Achtelfinale - Deutschland vs. Portugal bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf?
- Begegnung: Deutschland - Portugal
- Wettbewerb: Basketball-EM, Achtelfinale
- Datum: 06. September 2025
- Uhrzeit: 14:15 Uhr
- Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)
Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Deutschland und Portugal im Free-TV gezeigt?
Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Achtelfinale des DBB-Teams gegen Portugal wird live auf RTL übertragen.
Basketball-EM: Gibt es zu Deutschland vs. Portugal einen Livestream?
Ja, die Partie Deutschland vs. Portugal wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
DBB-Team gegen Portugal bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Live-Ticker zum Achtelfinale zwischen Deutschland und Portugal gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland vs. Portugal: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels
- Begegnung: Deutschland - Portugal
- Datum und Uhrzeit: 06. September, 14:15 Uhr
- Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Moncho López (Portugal)
- Free-TV: RTL
- Livestream: Magenta Sport, RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App