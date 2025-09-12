Basketball-EM
Griechenland vs. Türkei heute live: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, im Livestream und Liveticker
- Aktualisiert: 12.09.2025
- 18:22 Uhr
Im zweiten Halbfinale der Basketball-EM kommt es zum Duell zwischen Griechenland und der Türkei. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Die Basketball-EM 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Die heiße Phase läuft und der Kampf um die Medaillen ist endgültig eröffnet.
Mit dabei sind unter anderem Griechenland und die Türkei. Wer zieht ins Finale ein? Vieles dürfte auch von den Leistungen der beiden NBA-Superstars abhängen.
Basketball-EM: Wer wird Deutschlands Finalgegner?
Nachdem die deutsche Basketball-Nationalmannschaft sich am Nachmittag gegen Finnland behauptet hatte, schauen auch Dennis Schröder und Co. genau hin. Im zweiten Halbfinale wird jetzt der deutsche Gegner im EM-Finale gesucht.
Während Giannis Antetokounmpo vom Titel mit Griechenland träumt, will sich Alperen Sengün in der Türkei unsterblich machen.
ran fasst alle Infos zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei zusammen.
Halbfinale - Griechenland vs. Türkei bei der Basketball-EM: Wann ist heute Anwurf?
- Begegnung: Griechenland vs. Türkei
- Wettbewerb: Basketball-EM 2025; Halbfinale
- Datum: 12. September 2025
- Uhrzeit: 20:00 Uhr
- Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)
Basketball-EM heute live: Wird die Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gezeigt?
Nein. Eine Übertragung der Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gibt es nicht.
Basketball-EM heute live: Gibt es zu Griechenland vs. Türkei einen Livestream?
Ja, das Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei wird bei Magenta Sport im Livestream gezeigt. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Griechenland - Türkei bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Liveticker zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Griechenland vs. Türkei heute live: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels
