Basketball-EM: Deutschland muss gegen Finnland auf Schröder-Backup Hollatz verzichten
- Veröffentlicht: 12.09.2025
- 15:28 Uhr
Justus Hollatz fällt für das Halbfinale des DBB-Teams bei der Basketball-EM gegen Finnland aus. Der 24-Jährige wurde nach seiner Verletzung aus dem Viertelfinale nicht rechtzeitig fit.
Deutschland muss im Halbfinale der Basketball-EM 2025 gegen Finnland (ab 16 Uhr im Liveticker) auf Justus Hollatz verzichten. Der Point Guard hatte sich beim Spiel gegen die Slowenen (99:91) verletzt und ist nicht rechtzeitig fit geworden.
Dies bestätigte DBB-Coach Alan Ibrahimagic eineinhalb Stunden vor Tipoff bei "RTL". "Leider können wir auf ihn nicht zurückgreifen, er kann nicht spielen. Wir hoffen, dass er am Sonntag wieder zu uns stoßen kann", verdeutlichte Ibrahimagic, der bis zum Turnierende Alex Mumbru als Cheftrainer ersetzt.
Eine genaue Diagnose liegt offenbar selbst nach dem am Donnerstagabend erfolgten MRT noch nicht vor. Ganz so gravierend scheint es aber nicht zu sein. "Da die Aussicht besteht, dass er Sonntag spielen kann, gehe ich davon aus, dass es nicht so schlimm ist", schilderte Ibrahimagic.
Der Ausfall des 24-Jährigen hatte sich bereits am Donnerstagnachmittag angekündigt, da Hollatz nicht mit seinen Kollegen trainieren konnte.
Hollatz verletzt sich bei Rebound-Versuch
Der gebürtige Hamburger hatte sich beim Sieg über Slowenien bereits im zweiten Viertel bei einem Rebound-Versuch verletzt.
"Könnte schlimmer sein", kommentierte Hollatz das Missgeschick. Der Profi des FC Bayern München war gleichzeitig mit seinem Kollegen Daniel Theis zum Rebound hochgesprungen, landete auf dessen Fuß und knickte um. Daraufhin ging er zur Bank, musste verarztet werden und verschwand zwischenzeitlich in die Katakomben.
Hollatz stand im bisherigen EM-Verlauf im Schnitt knapp elf Minuten auf dem Platz. Dabei gelangen ihm im Schnitt 2,6 Punkte, 1,7 Rebounds und 1,4 Assists. Die Hauptaufgabe des Point Guard ist es, Dennis Schröder zu entlasten. Der NBA-Profi wird gegen Finnland nun ohne seinen Vertreter auskommen müssen und vielleicht noch die ein oder andere Minute mehr gehen müssen.
Neben Hollatz fehlt auch Johannes Voigtmann, für den das Turnier wegen einer Knieverletzung bereits beendet ist. Damit stehen Ibrahimagic noch zehn Spieler zur Verfügung. Voigtmann wird das Team nach seiner Operation aber vor Ort unterstützen.