Justus Hollatz fällt für das Halbfinale des DBB-Teams bei der Basketball-EM gegen Finnland aus. Der 24-Jährige wurde nach seiner Verletzung aus dem Viertelfinale nicht rechtzeitig fit.

Deutschland muss im Halbfinale der Basketball-EM 2025 gegen Finnland (ab 16 Uhr im Liveticker) auf Justus Hollatz verzichten. Der Point Guard hatte sich beim Spiel gegen die Slowenen (99:91) verletzt und ist nicht rechtzeitig fit geworden.

Dies bestätigte DBB-Coach Alan Ibrahimagic eineinhalb Stunden vor Tipoff bei "RTL". "Leider können wir auf ihn nicht zurückgreifen, er kann nicht spielen. Wir hoffen, dass er am Sonntag wieder zu uns stoßen kann", verdeutlichte Ibrahimagic, der bis zum Turnierende Alex Mumbru als Cheftrainer ersetzt.

Eine genaue Diagnose liegt offenbar selbst nach dem am Donnerstagabend erfolgten MRT noch nicht vor. Ganz so gravierend scheint es aber nicht zu sein. "Da die Aussicht besteht, dass er Sonntag spielen kann, gehe ich davon aus, dass es nicht so schlimm ist", schilderte Ibrahimagic.

Der Ausfall des 24-Jährigen hatte sich bereits am Donnerstagnachmittag angekündigt, da Hollatz nicht mit seinen Kollegen trainieren konnte.