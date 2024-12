Der Deutsche Isaiah Hartenstein dominiert mit den Oklahoma City Thunder in der NBA, ein Superstar muss derweil eine Pleite hinnehmen.

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein und sein Team Oklahoma City Thunder haben in der NBA auch ihr zweites Spiel nach dem bitter verlorenen Pokalfinale gewonnen und in der 27. Saisonpartie den 22. Sieg gefeiert. Bei Miami Heat setzte sich OKC 104:97 durch und festigte seine Spitzenposition in der Western Conference. 24 Stunden zuvor hatten Hartenstein und Co. bereits in Orlando gesiegt.

Drei Tage nach der bitteren 81:97-Niederlage im Endspiel des NBA-Cups in Las Vegas gegen die Milwaukee Bucks bot Hartenstein defensiv eine herausragende Leistung, holte 18 Rebounds - 13 davon am eigenen Brett - und blieb damit nur zwei Rebounds unter seinem Karriere-Bestwert. Zudem kam der 26-Jährige auf 13 Punkte.

Offensiv glänzten bei OKC Jalen Williams (33 Punkte) und Topstar Shai Gilgeous-Alexander (25). Bei Miami musste der erkrankt ins Spiel gegangene Schlüsselspieler Jimmy Butler früh vom Feld.