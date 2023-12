NBA In-Season Tournament: Setzt Haliburton seinen Tanz bis ins Finale fort?

Anzeige

Zum ersten Mal lädt die NBA zum Final Four ihres In-Season Tournaments ein. In Las Vegas steigen kommende Nacht die beiden Halbfinals, bevor in der Nacht auf Sonntag das Finale ansteht. Was ist bei Bucks vs. Pacers und Lakers vs. Pelicans zu erwarten?

Von Ole Frerks

Der Plan von Adam Silver ist aufgegangen, das lässt sich jetzt schon sagen. Es gab viele kritische Stimmen, welche die Einführung eines In-Season-Turniers (Finale in der Nacht von Sa. auf So. ab 2 Uhr live auf P7 MAXX, ran.de und auf Joyn) in Frage stellten, sich über die wilden Courts beschwerten, allgemein nicht überzeugt waren – diese Stimmen sind immer leiser geworden. Weil sie von den Spielen und den Spielern sukzessive überzeugt wurden.

Teams gingen die IST-Spiele teilweise mit Playoff-Intensität an, und das in der Frühphase der Regular Season. Gerade das erste Viertelfinale zwischen Indiana und Boston wirkte wie ein echtes Event für die Pacers-Fans, die über die vergangenen Jahre nicht allzu viel High-Stakes-Basketball in ihrer Halle bestaunen durften.

Das Highlight steht dabei jetzt erst mit dem Final Four in Las Vegas an – und Silver dürfte auch hier nicht unglücklich sein über das Teilnehmerfeld. Das größte Zugpferd der Liga ist dabei, die Lakers-Fans haben es nicht weit und haben in der Vergangenheit schon Summer-League-Spielen in der Wüste Nevadas Party-Atmosphäre verliehen.

Die ewigen Rivalen aus Boston haben es zwar nicht geschafft, dafür sind zwei der individuell spannendsten jungen Stars der NBA mit am Start, einer davon sozusagen das Aushängeschild des bisherigen Turniers. Und die Bucks, die zum richtigen Zeitpunkt einen gewissen Rhythmus zu finden scheinen. Es hätte schlechter laufen können.

Was ist nun von den Halbfinals zu erwarten?