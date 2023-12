NBA In-Season Tournament: Riesen-Aufregung um Entscheidung bei Suns at Lakers  

Der aber wurde sofort von Suns-Guard Devin Booker unter Druck gesetzt und verlor den Ball. In dem Moment zeigte James eine Auszeit an, die von den Schiedsrichtern genehmigt wurde. Prompt liefen einige Suns-Spieler aufgebracht auf die Unparteiischen zu.

Was war passiert? Als noch 11,2 Sekunden zu spielen waren – die Lakers führten zu dem Zeitpunkt 105:103 – brachte LeBron James den Ball per Einwurf zu seinem Teamkollegen Austin Reaves.

Doch Erfolg geriet schnell in den Hintergrund. Denn das Zustandekommen löste großen Wirbel aus.

Der Sieg der Lakers gerät aufgrund eines umstrittenen Pfiffs schnell in den Hintergrund. Suns-Coach Frank Vogel zeigt sich "extrem enttäuscht".

Auch nach dem Spiel war der umstrittene Pfiff der Schiedsrichter das große Thema. Booker postete einen Screenshot der umstrittenen Szene in seine Instagram-Story.

Außerdem hätten die Unparteiischen die Möglichkeit gehabt, ihre Entscheidung von selbst noch einmal zu revidieren, so Vogel: "Das ist aber nicht passiert. Das ist extrem enttäuschend."

Nach dem Spiel verteidigte Hauptschiedsrichter Josh Tiven die Entscheidung seines Gespanns auf Nachfrage von "The Athletic": "Bei der Videokontrolle nach dem Spiel in Zeitlupe sahen wir, dass Austin Reaves seine linke Hand auf dem Ball hatte, während dieser gegen sein linkes Bein gepresst war, was eine Kontrolle darstellt."

Superstar Durant wollte die Niederlage nicht an dieser Entscheidung festmachen: "Das war eine Szene in 48 Minuten. Ich mag es nicht, sich über Schiedsrichter-Entscheidungen zu beschweren."