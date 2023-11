Indiana Pacers: Weltmeister Daniel Theis vor Wechsel zu den Los Angeles Clippers

Anzeige

Daniel Theis und die Indiana Pacers gehen wohl getrennte Wege. Die Los Angeles Clippers werden für den Weltmeister voraussichtlich die nächste Station sein.

Die Zeit von Daniel Theis bei den Indiana Pacers ist wohl vorbei. Der deutsche Weltmeister hat sich mit der Franchise auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das berichtet "ESPN"-Reporter Adrian Wojnarowski.

Demnach wird sich Theis wohl zeitnah den Los Angeles Clippers anschließen. Dort könnte der 31-Jährige auf deutlich mehr Spielzeit kommen als zuletzt bei den Pacers. Die Clippers waren nach der Verletzung von Mason Plumlee auf der Suche nach einem Backup-Center.

Theis kam im Juni 2022 per Trade nach Indiana, spielte dort aber nie eine große Rolle, da das Management die Entwicklung von jüngeren Spielern als wichtiger betrachtete. In der laufenden Spielzeit kam er auf einen sporadischen Einsatz. Schon in der letzten Saison stand er für die Franchise nur in sieben Spielen auf dem Parkett.