NBA In-Season Tournament: Los Angeles Lakers mit Machtdemonstration ins Finale

LeBron James führt die Lakers ins Finale um den "NBA Cup". Dort treffen sie auf das Überraschungsteam des Turniers.

Angeführt von Superstar LeBron James greifen die Los Angeles Lakers nach dem ersten Titel der Saison. Durch das ungefährdete 133:89 gegen die New Orleans Pelicans erreichten die Kalifornier das Finale des In-Season-Turniers und spielen dort in der Nacht zu Sonntag gegen die Indiana Pacers um den "NBA Cup" (Finale in der Nacht von Sa. auf So. ab 2 Uhr live auf P7 MAXX, ran.de und auf Joyn).

James erzielte dabei 30 Punkte, fünf Rebounds und acht Assists in weniger als 23 Minuten Spielzeit. Der beste Punktesammler der NBA-Geschichte zeigte sich dabei gnadenlos effizient, aufgrund der deutlichen Führung wurde der 38-Jährige im letzten Viertel geschont.

Im Endspiel des erstmals ausgetragenen Turniers geht es für James und Co. nun gegen die Pacers. Das Team aus Indiana setzte sich im zweiten Halbfinale mit 128:119 gegen die Milwaukee Bucks durch, denen die 37 Punkte von Superstar Giannis Antetokounmpo nicht genügten.

"Ich glaube, wir schockieren die Welt gerade. Niemand hat erwartet, dass wir hier sind, außer den Jungs in der Umkleidekabine", sagte Pacers-Topscorer Tyrese Haliburton, der mit 27 Zählern bester Werfer seines Teams war. Indiana ist im Turnier bislang ungeschlagen.