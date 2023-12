NBA In-Season Tournament: Commissioner Adam Silver deutet Reform an

Anzeige

NBA-Boss Adam Silver plant langfristig mit der Austragung des In-Season Tournaments. Er kann sich aber auch Änderungen am Modus vorstellen.

Von Tobias Wiltschek

Am Tag vor den Halbfinalspielen des In-Season Tournaments in Las Vegas (Finale in der Nacht von Sa. auf So. ab 2 Uhr live auf P7 MAXX, ran.de und auf Joyn) hat sich NBA Commissioner Adam Silver zur Zukunft des neuen Wettbewerbs geäußert.

"Der Plan ist, es zu einem jährlichen Event zu machen", sagte Silver in der Show des ehemaligen NFL-Profis Pat McAfee.

Silver sprach dabei auch die Möglichkeit von Veränderungen an, die der Wettbewerb um den NBA-Cup in den nächsten Jahren erfahren könnte.

Eine Möglichkeit sei, vom Modus der Entscheidungen um den Gruppensieg abzuweichen. In diesem Jahr hat die NBA dafür eine Regelung aus dem europäischen Sport übernommen, was für viel Wirbel innerhalb der NBA sorgte.

"Es gab Kommentare von manchen Trainern und Spielern, die gefragt haben, ob es die richtige Botschaft sei, dass Teams mit allen Mitteln den Punkteabstand zum Gegner erhöhen wollen über das Maß hinaus, das zum Sieg an sich reicht", sagte Silver. Er sprach damit Szenen aus dem letzten Gruppenspiel der Boston Celtics gegen die Chicago Bulls an.