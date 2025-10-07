LeBron James meldet sich mit einer Ankündigung zu Wort, die die Basketball-Welt elektrisiert. Steht sein Karrierenende kurz bevor?

Ist es nur ein Marketing-Gag? Oder kündigt LeBron James wirklich sein Karriereende an? Der Basketball-Superstar hat mit einem Post in den Sozialen Medien für große Verwirrung gesorgt.

In einem zehnsekündigen Videoclip kündigte der 40-Jährige für 18 Uhr deutscher Zeit am Dienstag "die Entscheidung aller Entscheidungen" an.

Dazu schrieb er den Hashtag "TheSecondDecision" - eine Anlehnung an seinen berühmten Wechsel im Jahr 2010 von den Cleveland Cavaliers zu den Miami Heat.

Die Gerüchteküche brodelte sofort. Schließlich hat James, der sich derzeit mit den Los Angeles Lakers auf seine 23. NBA-Saison vorbereitet, trotz seines Alters noch nicht entschieden, wann er seine aktive Karriere beenden wird.

Und so stiegen auf dem Online-Marktplatz "Tickpick" die Preise für die günstigsten Tickets für das letzte Hauptrundenheimspiel des kalifornischen Teams am 12. April gegen die Utah Jazz innerhalb weniger Stunden von 85 auf 445 US-Dollar.