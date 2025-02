NBA All-Star-Game: Student gewinnt überraschend den 3-Point-Contest

Beim All-Star-Game der NBA gewinnt ein junger Student überraschend den 3-Point-Contest und sahnt mächtig ab.

Sensation beim All-Star-Game der NBA! Jaren Barajas, ein 18 Jahre alter College-Student, der lediglich im Garten hin und wieder auf seinen Basketballkorb wirft, hat den 3-Point-Contest und die damit verbundenen 100.000 US-Dollar gewonnen.

Besiegt hat Barajas dafür keinen geringeren als Milwaukee-Bucks-Superstar Damian Lillard. "Das bedeutet die Welt für mich, es wird meiner Familie und definitiv meiner Zukunft helfen. Hoffentlich kann ich damit mein Studium finanzieren", so der junge Mann.

Für Lillard standen drei lange Dreier von der Logo-Position an der Mittellinie auf dem Programm, der Student musste dagegen nur einen Wurf aus der beachtlichen Distanz versenken. Während Lillard seine letzten Versuche daneben gesetzt hatte, traf Barajas mit ablaufender Uhr. So prallte der von ihm geworfene Ball vom Brett ab in den Korb - so, wie es ihm sein Vater einst gezeigt hatte.

Dass der junge Student bei dem Event antreten würde, war übrigens gar nicht eingeplant. "Ich wurde gestern mit diesen Tickets überrascht, also wusste ich vorher nicht einmal, dass ich zum Spiel komme. Diese Erfahrung ist so surreal", erklärte er im Anschluss und konnte das Erlebte kaum realisieren: "Ich habe gerade Damian Lillard geschlagen."