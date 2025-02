Nächster Ärger bei den Dallas Mavericks. Darrell Armstrong, Assistenztrainer des NBA-Teams, wurde laut Medienberichten am Samstagmorgen wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe verhaftet.

Die Dallas Mavericks kommen nicht zur Ruhe.

Nachdem in den vergangenen Wochen reichlich Aufregung um den Trade von Superstar Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers herrschte, steht nun Darrell Armstrong im Fokus.

Laut dem TV-Sender "WFAA" wurde der Assistenztrainer des NBA-Teams (die NBA live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) am Samstagmorgen verhaftet und wegen schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe angeklagt.

Am Sonntag gaben die "Mavs" ein Statement ab und bestätigten einen entsprechenden Vorfall, nannten den Namen des Angestellten aber nicht. Armstrong soll in den frühen Morgenstunden am Samstag einen Streit mit einer anderen Person gehabt haben.

Dabei handelte es sich demnach um eine Frau, beide sollen sich kennen. Der 56-Jährige habe die andere Person mit einer Pistole geschlagen und damit gedroht, sie zu erschießen.