Die gleiche, ernüchternde Bilanz erst eines Saisonsiegs haben die Sacramento Kings von Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder nach einer 113:126-Niederlage bei den ungeschlagenen Chicago Bulls vorzuweisen, bei der Schröder auf fünf Punkte kam.

22 Punkte von Franz Wagner reichen nicht: Die Orlando Magic finden in der NBA weiter nicht in die Spur. Das Team um den Welt- und Europameister kassierte beim 116:135 bei den Detroit Pistons die vierte Niederlage in Folge.

Die Orlando Magic stecken weiter in der Krise: Gegen die Detroit Pistons gab es die vierte Niederlage in Folge. Auch die Sacramento Kings verlieren.

Franz Wagner sauer: "Das ist inakzeptabel"

Die Magic laufen ihren eigenen Erwartungen klar hinterher. "Es ist nicht das erste Spiel der kurzen Saison, in dem wir vom Platz kommen und das Gefühl haben, nicht so hart gespielt zu haben wie wir können", sagte der frustrierte Wagner.

"Das ist inakzeptabel." Es gehe darum, den Einsatz und die Disziplin zu erhöhen und den Ärger schnell in Energie umzuwandeln.

Schon vor der erneuten Niederlage hatte es erste Diskussionen um die Ausrichtung von Orlando gegeben, das jüngst den Vertrag mit dem deutschen Europameister Tristan da Silva vorzeitig bis 2027 per Option verlängert hatte. Da Silva konnte mit 15 Punkten erneut überzeugen, Topscorer war in Abwesenheit von Moritz Wagner einmal mehr Starspieler Paolo Banchero - doch es reichte deutlich nicht.

Die Los Angeles Lakers haben dagegen einen historischen Kollaps vermieden: Dank eines Buzzer Beaters von Top-Scorer Austin Reaves vermieden die Lakers in Abwesenheit von LeBron James und Luka Doncic eine Niederlage nach zwischenzeitlicher 20-Punkte-Führung gegen die Minnesota Timberwolves.