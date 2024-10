NBA: Dallas Mavericks und Maxi Kleber mit Auftaktsieg

Gelungener Auftakt für den nächsten deutschen NBA-Star: Kleber und die Dallas Mavericks besiegten die San Antonio Spurs, während die Oklahoma City Thunder auch ohne den verletzten Hartenstein die Nuggets bezwingen konnten.

Der deutsche Basketballprofi Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks einen erfolgreichen Start in die NBA-Saison hingelegt.

Die Mavs gewannen ihr Auftaktspiel in der nordamerikanischen Profiliga mit 120:109 gegen die San Antonio Spurs und überzeugten im ersten Pflichtspiel seit der Finalpleite gegen Boston vor allem in der zweiten Halbzeit. Kleber kam in 15 Minuten Einsatzzeit auf drei Punkte und vier Rebounds.

Superstar Luka Doncic verpasste mit 28 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists nur knapp ein Triple-Double. Der viermalige NBA-Champion Klay Thompson kam bei seinem Debüt für Dallas auf 22 Zähler. "Einen besseren Start hätte ich mir nicht wünschen können", sagte Thompson: "Aber es ist nur ein kleiner Schritt auf dem Weg, den wir gehen wollen".

San-Antonio-Star Victor Wembanyama traf nur fünf von 18 Würfen aus dem Feld und kam auf 17 Punkte.