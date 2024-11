NBA: Dennis Schröder gewinnt Kumpel-Duell gegen Daniel Theis, Cleveland Cavaliers marschieren weiter

Dennis Schröder und die Brooklyn Nets haben das Weltmeister-Duell mit Daniel Theis und den New Orleans Pelicans gewonnen. Die Cleveland Cavaliers marschieren währenddessen weiter durch die Liga.

Nach einem Krimi hatte Dennis Schröder im Duell der Weltmeister das bessere Ende für sich. Mit den Brookyln Nets setzte sich der deutsche Nationalmannschaftskapitän in der NBA bei den New Orleans Pelicans um Daniel Theis 107:105 durch.

Cam Thomas brachte die Gäste aus New York Kurz vor dem Ende per Freiwurf auf 107:105 nach vorn, Javonte Green hatte mit einem Dreierversuch bei acht Sekunden Restspielzeit die Chance zum Sieg für die Pels, traf aber nicht. New Orleans setzte seine letzten acht Würfe des Spiels allesamt vorbei.

Schröder zeigte mit 14 Punkten und zwei Assists eine solide Vorstellung, Topscorer der Nets war Thomas (17). Theis spielte lediglich neun Minuten und verbuchte vier Punkte sowie vier Rebounds. Brookyln feierte den fünften Sieg im elften Spiel, New Orleans kassierte die bereits achte Niederlage - es war die fünfte in Serie.