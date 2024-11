Die beiden deutschen Basketball-Weltmeister mussten am Freitag Niederlagen hinnehmen. Maxi Kleber hingegen bleibt mit den Mavericks auf der Erfolgsspur.

Dennis Schröder erlebt mit den Brooklyn Nets unverändert eine schwer durchwachsene NBA-Saison. Der Nationalmannschaftskapitän unterlag mit seiner Franchise in der Nacht zu Samstag 98:113 bei den Philadelphia 76ers. Die Sixers mussten auf ihren angeschlagenen Superstar Joel Embiid verzichten, dafür überragte Rookie Jared McCain mit 30 Punkten.

Durch die zehnte Niederlage im 16. Saisonspiel befindet sich Brooklyn weiter im unteren Drittel der Eastern Conference. Point Guard Schröder absolvierte eine unauffällige Partie und steuerte acht Punkte, drei Rebounds und sieben Assists bei.

Maximilian Kleber jubelte mit den Dallas Mavericks nach einem spannenden Finish dagegen über den vierten Sieg in Folge und steckte dabei auch den Schock um die Verletzung von Luka Doncic weg, der sich am Mittwoch im Spiel gegen die New Orleans Pelicans an der Hand verletzt hatte.

Ohne ihren Superstar lagen die Texaner bei den Denver Nuggets fast die gesamte Partie in Führung und behielten die Nerven, als das Spiel im Schlussviertel zu kippen drohte - am Ende stand ein 123:120-Erfolg.

Kleber kam von der Bank auf zwei Rebounds und zwei Assists. Den Nuggets reichte auch ein Triple Double von Superstar Nikola Jokic (33 Punkte, 17 Rebounds, 10 Assists) nicht zum Sieg.

Für Daniel Theis und die New Orleans Pelicans setzte sich die jüngste Negativserie fort. Das 108:112 gegen Spitzenreiter Golden State Warriors war die vierte Niederlage in Folge.

Nach dem Saisonstart deutet sich bei nur vier Siegen in 17 Partien ein harter Kampf um die Play-offs für den Weltmeister (drei Punkte, drei Blocks) an. Die Warriors sicherten durch den Erfolg als erstes Team ihr Ticket für die K.o.-Runde im ligainternen Pokal-Wettbewerb, dem NBA Cup.

