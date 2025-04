Die Denver Nuggets entlassen drei Spieltage vor dem Ende der Regular Season ihren Trainer Mike Malone. Als viertplatziertes Team im Westen. Mit klarem Kurs auf die Playoffs. Was ist da los? Fragt sich NBA-Moderator Christoph "Icke" Dommisch.

Von Christoph "Icke" Dommisch

Mike Malone, der Head Coach der Denver Nuggets, muss gehen! Drei Spieltage vor dem Ende! Nach vier Partien ohne Sieg. Auf Rang vier im Westen! Mit einer 47-32-Bilanz und dem wohl besten Spieler der Welt in den eigenen Reihen – Nikola Jokic.

Es ist einfach unverständlich!

Zehn Jahre lang war Malone Coach in Denver, erreichte in den vergangenen sechs Spielzeiten immer die Playoffs und gewann 2023 sogar den Titel mit der Franchise – etwas, was auch in dieser Spielzeit noch möglich gewesen wäre. Wäre!

Es ist einfach unverständlich!

Nur drei weitere Meister-Trainer und NBA-Legenden auf dieser Position - Gregg Popovich, Erik Spoelstra und Steve Kerr - sind als Trainer länger im Amt als Malone. Er wird sie vorerst auch nicht mehr einholen.

Es ist einfach unverständlich!

Aber in diesem Jahr sind so viele Dinge in der NBA passiert, die unerklärlich sind.