Basketball

NBA: Erste Pleite für Wagner, Premierensieg für Schröder - Doncic historisch

  • Aktualisiert: 25.10.2025
  • 08:39 Uhr
  • SID

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat die erste Niederlage der Orlando Magic in der neuen NBA-Saison trotz einer starken Leistung nicht verhindern können. Dennis Schröder siegte dagegen mit den Sacramento Kings dramatisch.

Der Welt- und Europameister Franz Wagner kam beim 107:111 der Orlando Magic gegen die Atlanta Hawks auf 27 Punkte und sechs Rebounds, im Schlussviertel verspielte das NBA-Team aus Florida eine zweistellige Führung.

Zwischenzeitlich lagen die Magic mit zwölf Punkten vorn, trafen im vierten Abschnitt aber nur sieben von 21 Würfen.

Die Hawks drehten die Partie und fügten Orlando im zweiten Spiel die erste Saisonpleite zu.

Wagner war Topscorer seiner Mannschaft, Tristan da Silva erzielte 15 Punkte und sammelte wie Wagner sechs Rebounds.

Erster Sieg für Dennis Schröder - Luka Doncic historisch

Über den ersten Sieg jubeln durfte Dennis Schröder. Der Nationalmannschaftskapitän setzte sich mit den Sacramento Kings dramatisch gegen die Utah Jazz durch, Domantas Sabonis traf 6,4 Sekunden vor der Schlusssirene zum 105:104-Erfolg. Schröder kam auf 17 Punkte, sechs davon im umkämpften Schlussviertel.

Superstar Luka Doncic überragte auch im zweiten Saisonspiel der Los Angeles Lakers.

Der Slowene führte die Kalifornier, die weiter auf den verletzten LeBron James verzichten müssen, mit 49 Punkten, 11 Rebounds und 8 Assists zu einem 128:110 gegen die Minnesota Timberwolves.

Doncic ist damit der erste Spieler der NBA-Geschichte, der in den ersten beiden Partien einer Saison mindestens 40 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists erzielte.

Miami Heat von NBA-Skandal unbeeindruckt

Die Miami Heat zeigten sich im ersten Spiel nach der Verhaftung von Guard Terry Rozier wenig beeindruckt. Das Team aus Florida gewann mit 146:114 bei den Memphis Grizzlies.

"Wir stehen hinter ihm", sagte Miamis Topscorer Bam Adebayo (24 Punkte) anschließend über Rozier, der gegen Kaution vorerst freigelassen wurde: "Er ist unser Bruder."

Victor Wembanyana feierte mit seinen San Antonio Spurs den zweiten Sieg im zweiten Spiel: Beim 120:116 nach Overtime gegen die New Orleans Pelicans kam der Franzose auf 29 Punkte, 11 Rebounds und 9 Blocks, ehe er in der Overtime ausfoulte.

Die New York Knicks setzten sich zudem 105:95 gegen die Boston Celtics durch. Ariel Hukporti kam nicht zum Einsatz.

