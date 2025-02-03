Die NBA-Franchises haben ihre Planungen für die Saison 2025/26 zunächst abgeschlossen, doch Gerüchte und Trades gibt es immer wieder. ran fasst das Wichtigste im Ticker zusammen. In der NBA steht die neue Saison vor der Tür. Die Oklahoma City Thunder gehen als Titelverteidiger ins Rennen, andere Teams wollen mit klugen Personalentscheidungen die Lücke schließen. NBA Berlin Game 2026: So kommt ihr an Tickets ran sammelt im Ticker die wichtigsten NBA-News zu Trades und Gerüchten.

+++ 24. Oktober: New Orleans Pelicans verpflichten DeAndre Jordan +++ "ESPN" berichtet, dass DeAndre Jordan einen Einjahresvertrag bei den New Orleans Pelicans unterschrieben hat. Demnach verdient er für eine Saison 3,6 Millionen US-Dollar. Der Center und dreimalige All-NBA-Spieler gewann 2023 mit den Denver Nuggets den NBA-Titel. Mit dem neuen Vertrag wird Jordan in seine 18. Saison gehen. 2008 wurde er von den Los Angeles Clippers gedraftet und verbrachte anschließend zehn Jahre in Kalifornien. Nach Stationen bei den Dallas Mavericks, den New York Knicks, den Brooklyn Nets, den Los Angeles Lakers und den Philadelphia 76ers spielte Jordan in den vergangenen drei Saisons bei den Nuggets.

+++ 9. Oktober: Antetokounmpo bringt Bucks-Abschied ins Spiel +++ Verlässt NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo die Milwaukee Bucks? Der 30 Jahre alte Grieche, der die Franchise 2021 zum Titel geführt hatte, brachte nun selbst einen Abschied samt Blockbuster-Trade ins Gespräch. "Ich möchte in einer Position sein, zu gewinnen. Das habe ich bereits mehrfach gesagt", sagte der zweimalige MVP zu "ESPN". Gleichzeitig stellte er klar, dass er Vertrauen in die aktuelle Bucks-Mannschaft habe. "Ich bin hier, um dieses Team so weit zu führen, wie nur möglich", betonte der "Greek Freak". Vor allem im Sommer gab es reichlich Interesse anderer Teams an Antetokounmpo, den New York Knicks wurde großes Interesse nachgesagt. Es sei eine "Zeit der Verlockungen" gewesen, berichtete er. Doch er blieb standhaft. "Es kommen viele Menschen auf mich und meinen Agenten zu und erklären die verschiedenen Möglichkeiten. Aber am Ende des Tages treffe ich die Entscheidung. Und meine Entscheidung ist heute, dass ich hier bin und mich dieser Mannschaft verpflichtet habe", sagte er. Allerdings ließ der neunmalige All-Star durchblicken, dass dieses Bekenntnis nicht für alle Zeiten gelte. "Wenn ich in sechs, sieben Monaten meine Meinung ändere, dann ist das, glaube ich, auch menschlich", sagte der EM-Dritte. Er wolle unbedingt "einen zweiten Titel gewinnen". Sein aktueller Vertrag läuft nach der Saison 2026/27 aus.

+++ 21. Juli: Chris Paul kehrt zu den Los Angeles Clippers zurück +++ Nach acht Jahren kehrt NBA-Superstar Chris Paul zu den Los Angeles Clippers zurück. Wie "ClutchPoints" und "ESPN" berichten, einigte sich der 40-Jährige mit den Clippers auf einen Vertrag. Laut "ESPN" hatte der zwölfmalige All-Star mehrere Anfragen, entschied sich aber bewusst für eine Rückkehr nach Kalifornien. Die kommende Saison dürfte wahrscheinlich die letzte in Pauls eindrucksvoller Karriere werden. Paul spielte bereits zwischen 2011 und 2017 für die Clippers, nur für die New Orleans Hornets (heute: Pelicans) war er ebenfalls so lange aktiv. In der vergangenen Spielzeit stand er bei den San Antonio Spurs unter Vertrag und absolvierte alle 82 Saisonspiele als Starter. Auch interessant: Basketball-EM: So seht ihr das Finale mit Deutschland im Livestream Und: Basketball-EM: So seht ihr Griechenland vs. Türkei live im TV und Stream

+++ 19. Juli: Los Angeles Lakers verpflichten Marcus Smart +++ Die Los Angeles Lakers wollen ihre anfällige Defense mit einem prominenten Namen in den Griff bekommen. Wie "ESPN" berichtet, steht Marcus Smart vor einem Wechsel zum Team aus Kalifornien. Demnach habe sich der 31-Jährige mit den Washington Wizards auf eine Vertragsauflösung geeinigt, nach Abschluss der Waiver-Periode wolle er einen Zweijahresvertrag über elf Millionen Dollar bei den Lakers unterschreiben. Smart wurde als Spieler der Boston Celtics in der Saison 2021/22 zum Defensive Player of the Year gekürt. Im Sommer 2023 wechselte er zu den Memphis Grizzlies, ehe er im Februar dieses Jahres zu den Wizards getradet wurde. Bei den Lakers könnte Smart ein wichtiger Baustein an der Seite der beiden Superstars LeBron James und Luka Doncic werden. Gerade das schwache Defensivverhalten war ein Grund für das frühe Playoff-Aus in der abgelaufenen Spielzeit.

+++ 16. Juli: Bradley Beal verlässt Phoenix Suns per Buyout +++ Die Phoenix Suns treiben ihren Rebuild weiter voran und geben nach Kevin Durant mit Bradley Beal ihren zweiten Superstar binnen weniger Wochen ab. Wie sein Berater Mark Bartelstein bei "ESPN" erklärte, haben sich der 32-Jährige und die Suns auf einen Buyout geeinigt, der Beal zu einem Free Agent macht. Lange war der Shooting Guard aber nicht auf dem Markt. Denn sein neues Team steht bereits fest. Die Los Angeles Clippers machten das Rennen um Beal und statteten ihn mit einem Zweijahresvertrag aus, der dem dreimaligen NBA-All-Star elf Millionen Dollar einbringen wird. Allerdings sicherte sich der Scharfschütze auch eine Player Option, die es ihm schon im Sommer 2026 wieder ermöglicht, Free Agent zu werden. Bei den Suns wäre sein Vertrag noch zwei Jahre gelaufen und hätte ihm insgesamt 110 Millionen Dollar beschert. Um sich gemäß des Salary Cap der Suns aus dem Vertrag herauszukaufen, habe er nach Informationen von "The Athletic" auf 13,8 Millionen Dollar verzichtet. Bei den Clippers wird Beal nicht der einzige Superstar sein. Mit James Harden und Kawhi Leonard stehen dort bereits zwei der derzeit besten NBA-Spieler unter Vertrag.

