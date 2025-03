Franz Wagner meldet sich mit den Orlando Magic zurück, Isaiah Hartenstein feiert mit OKC derweil den nächsten Sieg.

Zwei Tage nach der Enttäuschung gegen die Dallas Mavericks hat sich Franz Wagner mit Orlando Magic in der NBA zurückgemeldet. Das Basketballteam um den deutschen Weltmeister ließ den Sacramento Kings beim 121:91 keine Chance, zog im Osten vorerst an den Atlanta Hawks vorbei und ist Siebter.

Wagner kam auf 21 Punkte und traf starke acht von zwölf Würfen aus dem Feld, nur Paolo Banchero war im Kia Center erfolgreicher (24). Als bester Werfer der Gäste aus Kalifornien kam DeMar DeRozan wie Wagner auf 21 Punkte.

Orlando, das in der Nacht zu Freitag gegen Dallas verloren hatte (92:101), steht nun bei 36 Siegen und 39 Niederlagen, es sind noch sieben Hauptrundenspiele zu absolvieren. Atlanta (35:28) hat noch zwei Partien in der Hinterhand, kann also wieder vorbeiziehen.

Dass es Orlando noch direkt in Playoff-Achtelfinale schafft, ist unwahrscheinlich, der Rückstand zu den Milwaukee Bucks (6./40:33) wohl zu groß. Das Ticket für die Play-ins haben Wagner und Co. aber bereits sicher.