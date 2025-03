NBA: Franz Wagner mit Top-Leistung! Orlando Magic machen L.A. Lakers nass

Franz Wagner ruft gegen die Lakers um LeBron James und Luka Doncic seine Bestleistung ab und führt die Magic zum Sieg.

Weltmeister Franz Wagner hat mit Orlando Magic in der NBA die schwarze Heimserie gestoppt und die Sorgen der Los Angeles Lakers vergrößert. Mit dem Basketballteam aus Florida gewann der Berliner gegen den 17-maligen Champion 118:106, es war der erste Sieg für Orlando in eigener Halle seit dem 24. Februar. Die Gäste um die Superstars LeBron James und Luka Doncic kassierten die dritte Pleite in Serie.

Wagner durchbrach erstmals seit dem 11. Februar wieder die 30-Punkte-Marke (32) und glänzte zudem mit neun Assists. Auch auf Paolo Banchero (30) war Verlass. Den Lakers halfen die 32 Punkte von Doncic und die 24 von James, der sein zweites Spiel nach einer Verletzungspause absolvierte, letztlich nicht.

Orlando (34:38) ist Achter im Osten und muss sich höchstwahrscheinlich über das Play-in-Turnier für das Playoff-Achtelfinale qualifizieren. Gegen LA endete eine Negativserie nach sechs aufeinanderfolgenden Heimpleiten. Die Lakers (43:28) liegen im Westen auf Rang vier.