NBA-Kolumne: Fünf Breakout-Kandidaten für die neue Saison

Nicht, dass er keine Ausschläge nach oben gezeigt hätte. Bei seinen 43 Starts kam er auf 24,6 Punkte im Schnitt, fast 9 mehr als in seinen Bank-Minuten. Er hatte Phasen, in denen er von Downtown heiß lief, mit kreativen Drives zum Korb kam oder die Mitspieler fand. Sie dauerten aber nicht lange, oft wurden sie von haarsträubenden Ballverlusten abrupt beendet. Bei 8,5 Prozent seiner Drives warf Poole den Ball zum Gegner, ein Wert, der selbst den Turnover-affinen Warriors zu hoch war.

Es ist nicht so leicht, Career-Highs bei den für die Position wichtigsten Stats (20,4 Punkte, 4,5 Assists) aufzulegen und trotzdem so ein unglückliches Jahr zu erleben wie Poole in 22/23. Nach der Meisterschaft gab es erst einen dicken Vertrag, dann (auch deshalb) einen Schlag ins Gesicht von Draymond Green, den die ganze Welt zu sehen bekam.

Andre Iguodala hat das Dilemma im "Old Man and the Three"-Podcast anschaulich beschrieben: Nach der Meister-Saison sah sich Poole auch als etabliert, wollte so "frei" spielen, wie Stephen Curry es tut, jede Gelegenheit zum Werfen wahrnehmen, wie Klay Thompson es tut. Auf dem Court wirkte er fast trotzig, nicht nur in der Defense, wo er schon immer Probleme mitbringt. In den Conference Semifinals wirkte er mental so abwesend, dass sein Trade Wochen später keinen überraschte.

Die Warriors haben jetzt in Chris Paul einen Guard bekommen, der Tempo rausnehmen, Turnover limitieren und andere Spieler füttern will, was gerade den traditionell schwachen Minuten ohne Curry guttun sollte.

Poole hingegen hat in Washington eine Situation, wo er "frei" spielen kann und keine Heerschar von künftigen Hall-of-Famern neben sich hat, die ihn einschränken oder kontrollieren.

Poole ist bei weitem nicht der einzige Guard im neu formierten und wenig ambitionierten Wizards-Team, er ist aber neben Kyle Kuzma und (falls gesund) Danilo Gallinari der einzige bewiesene Scorer. Es wird seine Aufgabe sein, die Defense unter Druck zu setzen und für sich selbst und andere zu kreieren. Vermutlich steht er vorerst ganz oben auf gegnerischen Scouting Reports.

Es wird spannend zu sehen, was der 24-Jährige daraus macht. Dass er punkten kann, ist bekannt, Konstanz, Wurfauswahl und Turnover sind eher seine Probleme. Es sind jedoch alle Tools da: Poole hat einen starken Distanzwurf auch aus dem Pull-Up, ist ein guter Finisher und weiß, wie man Freiwürfe zieht.

Ein effizienter Scorer war er bisher dennoch nur einmal, in der besagten Meister-Saison, in der ihn viele zum Most Improved Player wählten, auch wenn er den Award nicht bekam.