Die Denver Nuggets verlieren nicht nur das Spiel bei den Miami Heat, sondern wohl auch ihren Superstar Nikola Jokic für längere Zeit. Für die Orlando Magic setzt es kurz vor dem Jahreswechsel eine besonders ärgerliche Niederlage.

Basketball-Topstar Nikola Jokic von den Denver Nuggets hat eine Knieverletzung erlitten und droht lange auszufallen. Bei der deutlichen 123:147-Auswärtsniederlage bei den Miami Heat kollidierte der dreimalige MVP der NBA in der ersten Halbzeit unglücklich mit Teamkollege Spencer Jones, der ihm in der Rückwärtsbewegung auf den linken Fuß trat.

Jokic ging sofort zu Boden und hielt sich das linke Knie. Nachdem er vom Feld gehumpelt war, kehrte der Serbe nicht mehr zurück.

Eine MRT-Untersuchung soll am Dienstag Klarheit bringen. "Alles, was ich weiß, ist, dass Jokic eine Verletzung am linken Knie hat und den Prozess durchlaufen muss. Er wusste sofort, dass etwas nicht stimmt", sagte Nuggets-Coach David Adelman. "Es ist Teil der NBA. Jeder, der sich verletzt, das ist niederschmetternd. Vor allem jemand so Besonderes wie er. Wir hoffen auf das Beste."

Bis zu seiner Verletzung hatte Jokic 21 Punkte erzielt. Erst vor vier Tagen hatte er mit einer Gala (56 Punkte, 16 Rebounds und 15 Assists) gegen die Minnesota Timberwolves geglänzt. Die Nuggets bleiben als Dritter im Westen klar auf Playoff-Kurs.