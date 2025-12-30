- Anzeige -
NBA

NBA: Jokic erleidet bei Nuggets-Niederlage Knieverletzung - Knappe Pleite für Orlando Magic

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 06:21 Uhr
  • SID

Die Denver Nuggets verlieren nicht nur das Spiel bei den Miami Heat, sondern wohl auch ihren Superstar Nikola Jokic für längere Zeit. Für die Orlando Magic setzt es kurz vor dem Jahreswechsel eine besonders ärgerliche Niederlage.

Basketball-Topstar Nikola Jokic von den Denver Nuggets hat eine Knieverletzung erlitten und droht lange auszufallen. Bei der deutlichen 123:147-Auswärtsniederlage bei den Miami Heat kollidierte der dreimalige MVP der NBA in der ersten Halbzeit unglücklich mit Teamkollege Spencer Jones, der ihm in der Rückwärtsbewegung auf den linken Fuß trat.

Jokic ging sofort zu Boden und hielt sich das linke Knie. Nachdem er vom Feld gehumpelt war, kehrte der Serbe nicht mehr zurück.

Eine MRT-Untersuchung soll am Dienstag Klarheit bringen. "Alles, was ich weiß, ist, dass Jokic eine Verletzung am linken Knie hat und den Prozess durchlaufen muss. Er wusste sofort, dass etwas nicht stimmt", sagte Nuggets-Coach David Adelman. "Es ist Teil der NBA. Jeder, der sich verletzt, das ist niederschmetternd. Vor allem jemand so Besonderes wie er. Wir hoffen auf das Beste."

Bis zu seiner Verletzung hatte Jokic 21 Punkte erzielt. Erst vor vier Tagen hatte er mit einer Gala (56 Punkte, 16 Rebounds und 15 Assists) gegen die Minnesota Timberwolves geglänzt. Die Nuggets bleiben als Dritter im Westen klar auf Playoff-Kurs.

Magic verlieren trotz 21-Punkte-Vorsprung

Ohne die deutschen Wagner-Brüder unterlagen die Orlando Magic derweil knapp mit 106:107 bei den Toronto Raptors. Das Team aus Florida um Europameister Tristan da Silva (sechs Punkte) gab dabei einen zwischenzeitlichen 21-Punkte-Vorsprung aus der Hand. Orlando belegt mit 18 Siegen und 15 Niederlagen als geteilter Fünfter der Eastern Conference weiterhin einen Playoff-Platz.

Die Magic hoffen auf eine baldige Rückkehr von Welt- und Europameister Franz Wagner, der seit Anfang Dezember mit einer Knöchelverletzung fehlt. Sein Bruder Moritz Wagner, ebenfalls Weltmeister, kommt dem Comeback nach seinem Kreuzbandriss zumindest immer näher.

Auch Isaiah Hartenstein (Wadenverletzung) fehlt derzeit verletzt, die Oklahoma City Thunder konnten das Fehlen des Deutschen aber kompensieren. Der Titelverteidiger setzte sich mit 140:129 gegen die Atlanta Hawks durch und bleibt das Top-Team im Westen. Ariel Hukporti blieb beim 130:125 seiner New York Knicks bei den New Orleans Pelicans ohne Punkte.

