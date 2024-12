Niels Giffey über ...

... Dennis Schröder: "Er hatte nie Angst anzukanten oder in die Konfrontation zu gehen. Das macht ihn aus, das macht ihn zum Leader. Abseits ist er voll der liebe Typ, ein totaler Family-Mensch. Das hat man in Deutschland lange gar nicht wahrgenommen, bis er seinen Youtube-Kanal aufgemacht hat und man das gesehen hat. Er macht das gut. Ich glaube, das war für sein Image auch smart, das nach außen zu bringen. Dass man nicht nur andere Leute hat, die über einen sprechen. Sondern, dass man sich auch selber zeigt, seine Familie zeigt, wie man sich mit seinem Freundeskreis zeigt. Er hat ganz viele Leute aus Braunschweig mitgenommen, denen er vertraut. Er ist ein super Typ."

... Dirk Nowitzki: "Dirk war eine Starfigur, die wir alle als Kids hatten. Ist eine witzige Geschichte. Ich kenne einige Jungs, die jetzt die deutschen Stars sind, die genau dieses Dirk-Nowitzki-Poster an der Tür hatten. Das war Franz, bei mir an der Uni in Conneticut hing auch ein Dirk-Poster an der Wand. Der war unantastbar."

... Franz Wagner: "Ich guck' mir viele Highlights an, die Sachen, die auch auf Instagram kommen. Explodiert gerade."