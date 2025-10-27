Anzeige
nba

NBA: Luka Doncic fehlt den Los Angeles Lakers wegen mehrerer Verletzungen noch länger

Die Lakers müssen mindestens eine Woche auf ihren Superstar verzichten. Er hat sich gleich mehrere Verletzungen zugezogen.

Luka Doncic fiel für das Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Sacramento Kings kurzfristig aus.

Nun ist auch klar, aus welchem Grund der slowenische Superstar seinem Team fehlte. Der 26-Jährige laboriert derzeit gleich an zwei Verletzungen: Wie die Lakers am Sonntagabend bekanntgaben, hat sich Doncic den linken Finger verstaucht. Dazu leidet er an einer Prellung an seinem Unterschenkel.

Wie die Lakers weiter mitteilten, wird Doncic in etwa einer Woche erneut untersucht. Da er in dieser Zeit auf jeden Fall ausfällt, wird er mindestens die nächsten drei Spiele in der NBA verpassen.

Anzeige
Anzeige

Lakers gehen offenbar nicht von längerer Ausfallzeit aus

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, gehen die Lakers aber nicht davon aus, dass die Verletzung viel länger als die eine Woche andauern wird.

Doncic war überragend in die neue Saison gestartet. In den ersten beiden Spielen gegen die Golden State Warriors (43) und die Minnesota Timberwolves (49) gelangen ihm jeweils mehr als 40 Punkte.

Anzeige
Mehr News und Videos
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 27.10.2025
  • 08:37 Uhr
Von Dennis Schröder nicht zu stoppen: Austin Reaves
News

Auch ohne Doncic: Lakers zu stark für Schröders Kings

  • 27.10.2025
  • 06:46 Uhr

Angel Reese macht's vor: Nächster WNBA-Star will Model werden

  • Video
  • 01:31 Min
  • Ab 0
Gefeierter Mann: Victor Wembanyama
News

NBA: Spurs ehren Popovich und feiern Wembanyama

  • 26.10.2025
  • 22:48 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt ihr an Tickets für das Deutschland-Game

  • 26.10.2025
  • 10:38 Uhr
Atlanta Hawks v Orlando Magic
News

Wagners Magic mit nächster Heimpleite - Hartenstein siegt weiter

  • 26.10.2025
  • 07:18 Uhr
NBA-Boss Adam Silver
News

FBI-Festnahmen: NBA-Boss Adam Silver "zutiefst verstört"

  • 25.10.2025
  • 12:02 Uhr
Franz Wagner kam auf 27 Punkte
News

Erste Pleite für Wagner - Premierensieg für Schröder

  • 25.10.2025
  • 08:39 Uhr
Milwaukee Bucks v Denver Nuggets
News

Pelicans bringen erfahrenen Center nach New Orleans

  • 24.10.2025
  • 18:01 Uhr
Current And Former NBA Players Arrested In Connection With Major Illegal Gambling Schemes
News

Mafia, Moneten, Manipulation: Glücksspiel-Skandal erschüttert NBA

  • 24.10.2025
  • 14:17 Uhr