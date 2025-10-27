nba
NBA: Luka Doncic fehlt den Los Angeles Lakers wegen mehrerer Verletzungen noch länger
Die Lakers müssen mindestens eine Woche auf ihren Superstar verzichten. Er hat sich gleich mehrere Verletzungen zugezogen.
Luka Doncic fiel für das Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Sacramento Kings kurzfristig aus.
Nun ist auch klar, aus welchem Grund der slowenische Superstar seinem Team fehlte. Der 26-Jährige laboriert derzeit gleich an zwei Verletzungen: Wie die Lakers am Sonntagabend bekanntgaben, hat sich Doncic den linken Finger verstaucht. Dazu leidet er an einer Prellung an seinem Unterschenkel.
Wie die Lakers weiter mitteilten, wird Doncic in etwa einer Woche erneut untersucht. Da er in dieser Zeit auf jeden Fall ausfällt, wird er mindestens die nächsten drei Spiele in der NBA verpassen.
Lakers gehen offenbar nicht von längerer Ausfallzeit aus
Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, gehen die Lakers aber nicht davon aus, dass die Verletzung viel länger als die eine Woche andauern wird.
Doncic war überragend in die neue Saison gestartet. In den ersten beiden Spielen gegen die Golden State Warriors (43) und die Minnesota Timberwolves (49) gelangen ihm jeweils mehr als 40 Punkte.