Am Ende war es nur eine Randnotiz und doch der passende Abschluss für eine Kakophonie ohnegleichen: Als Nico Harrison nach seiner denkwürdigen Pressekonferenz zum Saisonabschluss den Raum verlassen und sich den bohrenden Blicken seiner Kritiker entziehen wollte - war die Tür verriegelt.

Nico Harrison verteidigt in seiner Presserunde zum Saisonabschluss erneut den Trade von Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers und brüskiert die Fans der Dallas Mavericks weiter. Dabei wäre gerade jetzt Zeit für Demut. Ein Kommentar.

Kein Wunder, dass Harrison flüchten wollte. Denn in den rund 27 Minuten zuvor hat es der General Manager der Dallas Mavericks erstaunlicherweise geschafft, sich noch unbeliebter zu machen, als er es nach dem Trade von Luka Doncic ohnehin schon ist.

Harrison ging gegenüber seinen Kritikern erneut in die Offensive. Er verteidigte den Blockbuster-Trade mit den Los Angeles Lakers und stellte sich selbst ein positives Zeugnis als GM aus.

Dallas Mavericks: Zeit für etwas Demut!

Für die leidgeplagten Mavericks-Anhänger war diese PK ein Schlag ins Gesicht. Etwas Demut wäre in diesem Moment angebracht gewesen. Mit diesen Aussagen verschlimmert Harrison die Situation und sägt an seinem eigenen Stuhl.

Der Impuls, sich zu verteidigen, ist nachvollziehbar. Der General Manager musste in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken, sich sogar mit absolut inakzeptablen Morddrohungen auseinandersetzen.

Und dennoch schürt Harrison die Wut der Fans so nur weiter. Es wäre an der Zeit, zu deeskalieren. Kontext ist entscheidend, wenn man sein eigenes Narrativ bestimmen will.

Die Dallas Mavericks sind gerade im Play-In-Turnier ausgeschieden, Heilsbringer Anthony Davis erzielte starke 40 Punkte - und dennoch waren die Texaner letztlich chancenlos. Zu allem Überfluss hatte der Big Man mal wieder mit einer Verletzung zu kämpfen.