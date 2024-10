Die Philadelphia 76ers haben im dritten Anlauf ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Ohne ihren Superstar Joel Embiid konnte sich die Franchise in der Overtime mit 118:114 gegen die Indiana Pacers durchsetzen.

Vier Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gleicht Tyrese Haliburton mit einem 3-Punkte-Wurf für die Pacers aus. In einer packenden Overtime geht es Schlag auf Schlag. Tyrese Maxey erreicht eine irre Punktzahl.

Indiana Pacers verpassen Antwort auf Knicks-Pleite

Das Team um Head Coach Rick Carlisle kassiert damit nach der bitteren 98:123-Pleite bei den New York Knicks den zweiten Rückschlag. Zum Auftakt hatten die Pacers einen 115:109-Triumph gegen die Detroit Pistons eingefahren. Philadelphia verlor bisher gegen die Milwaukee Bucks und die Toronto Raptors.

Bereits am Dienstag kommt das Team aus Indianapolis erneut zum Einsatz: Es steht ein Duell mit den Orlando Magic um Moritz und Franz Wagner auf dem Programm (ab 0 Uhr im ran-Liveticker). Die 76ers werden hingegen am Donnerstag versuchen, gegen die Pistons an dieses Erfolgserlebnis anzuknüpfen (ab 0 Uhr im ran-Liveticker).