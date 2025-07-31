NBA in Deutschland
NBA 2026: Ticketverkauf gestartet - Karten, Termine und Infos zum Spiel Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies mit den Wagner-Brüdern
- Aktualisiert: 17.11.2025
- 16:01 Uhr
- ran.de
Die NBA wird 2026 ein Spiel der Regular Season in Berlin austragen. ran klärt alle wichtigen Fragen rund um das erste NBA-Spiel in Deutschland.
Zum ersten Mal in der Geschichte der NBA wird ein Spiel der Regular Season in Deutschland ausgetragen: Am 15. Januar 2026 treffen in der Berliner Uber Arena die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.
Ein besonderer Moment, vor allem für die beiden deutschen NBA-Stars Moritz und Franz Wagner, die mit den Magic in ihrer Heimatstadt auflaufen werden: "Als wir hier aufwuchsen, träumten wir von solchen Momenten. Es ist eine große Ehre, Berlin und Deutschland zu vertreten und zu zeigen, wie sehr die Stadt und das Land Basketball lieben", erklärte das Duo begeistert.
- Basketball-EM 2025, Tickets: So kommt ihr noch an Karten für die FIBA EuroBasket
- NFL Berlin Game Tickets: Viele Karten immer noch verfügbar
Sind Tickets für das NBA-Spiel in Berlin schon verfügbar? Wie kommt man überhaupt an Karten? Und was kosten sie? ran hat alle Informationen zum Ticketverkauf für das NBA-Game in Berlin zusammengefasst.
Welche NBA-Teams spielen 2025 in Berlin?
Im ersten regulären NBA-Saisonspiel in Deutschland treffen die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.
Wann findet das NBA-Spiel in Berlin statt?
Das Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies in der Berliner Uber Arena findet am Donnerstag, 15. Januar 2026, um 20 Uhr statt.
Externer Inhalt
NBA Berlin Game 2026: Wie kommt man heute an Tickets?
Der Ticketverkauf startete am 11. November 2025 um 12:00 Uhr.
Der Ticketverkauf läuft ähnlich wie zuletzt beim NBA-Spiel in Paris: Fans konnten sich dort zunächst im Vorfeld auf der NBA-Plattform registrieren. Anschließend wurden per Zufallsverfahren ausgewählte Personen per E-Mail benachrichtigt und erhielten einen Zugangscode zum Verkauf über Ticketmaster. Diese Mail sollte dem Vernehmen nach bis zum Abend des 10. November bei euch eingegangen sein.
Dort wurden sie erneut per Zufall in eine Warteschlange eingereiht, bevor sie je nach Verfügbarkeit Tickets erwerben konnten.
Vom Kauf auf dem Schwarzmarkt bei dubiosen Anbietern wie Viagogo oder auch bei eBay wird hingegen dringend abgeraten. Betrug kann hier nicht ausgeschlossen werden.
Wie viel kosten die Tickets für das NBA-Spiel in Berlin?
Offizielle Ticketpreise für das NBA Berlin Game 2026 sind bislang noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Preise an denen des NBA Paris Games orientieren werden.
Dort lagen die günstigsten Tickets bei rund 80 Euro (bzw. 65 Euro mit eingeschränkter Sicht), während die Courtside-Plätze für stolze 2120 Euro zu haben waren.
Gibt es einen Zeitplan für die weiteren NBA-Spiele in Berlin?
Die Bundeshauptstadt wird Teil einer Rotation an europäischen Städten, in denen die NBA Spiele der Regular Season austragen wird. Nach 2026 wird in Berlin somit 2028 eine zweite Partie stattfinden.
Welche NBA-Spiele finden in Europa demnächst noch statt?
NBA-Spiele in Europa haben bereits seit einigen Jahren Tradition, das erste Regulär-Saison-Game fand 2011 zwischen den Toronto Raptors und den New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets) in London statt. In den vergangenen drei Jahren wurden insgesamt vier Spiele in Paris ausgetragen.
Die NBA kündigte nun neben Berlin noch weitere Austragungsorte in Europa an:
- 18. Januar 2026: London, Großbritannien (Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies)
- 2027: Manchester, Großbritannien
- 2027: Paris, Frankreich
Auch interessant: NBA: Dallas Mavericks entlassen Nico Harrison nach Trade von Luka Doncic und Fehlstart in die Saison. Und: NBA-Kommentar: Mavericks entlassen Nico Harrison - auch wegen Dirk Nowitzki