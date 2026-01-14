- Anzeige -
NBA in Berlin

NBA - Orlando Magic - "Geld war nie eine Motivation": Mutter der Wagner-Brüder verrät Erfolgsrezept der Familie

  • Veröffentlicht: 14.01.2026
  • 19:19 Uhr
  • Maximilian Kayser

Vor dem ersten NBA-Spiel in Deutschland sprach die Mutter der Wagner-Brüder über ihren Werdegang: Wie haben es die beiden von Berlin in die USA zu den Orlando Magic geschafft?

Von Maximilian Kayser

Am Donnerstag um 20 Uhr (im Liveticker) trägt die NBA zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Spiel der Regular Season in Deutschland aus.

In Berlin trifft Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich zwei deutsche Basketball-Stars: Die Brüder Moritz und Franz Wagner sind Stars in Orlando und kehren nun in ihre Heimatstadt zurück.

Dabei war lange unklar, ob überhaupt einer der beiden einsatzbereit ist: Moritz Wagner feierte über ein Jahr nach einem Kreuzbandriss erst vergangenen Sonntag seine NBA-Rückkehr. Franz dagegen hatte sich Anfang Dezember eine Knöchelverstauchung zugezogen und ist immer noch fraglich für das Berlin Game.

Beate Wagner im SAT.1 Frühstücksfernsehen

Beate Wagner im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Interview: So wurden Franz und Moritz zu NBA-Megastars

Anlässlich des für die beiden Brüder bedeutsamen Moments war die Mutter der beiden im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" zu Gast. Dort sprach sie über die Kindheit der Superstars, wie sie und ihr Mann die beiden unterstützt haben und warum Franz und Moritz es geschafft haben, in den USA Stars zu werden.

"Beide waren Bewegungstalente": Die Anfänge der Wagners

Beate Wagner ist immer noch ganz nah an ihren beiden Kindern dran, schrieb auch ein Buch über ihre bekannten Söhne. Die Familie kommt aus Prenzlauer Berg in Berlin, dort hatten die Brüder auch ihren Basketball-Start bei Alba Berlin. "Beide waren immer Bewegungstalente", verriet Beate Wagner im "Frühstücksfernsehen".

Tatsächlich sei Basketball nicht die erste Wahl gewesen: "Moritz hat mit Fußball angefangen und hat sehr gut gespielt". Erst dadurch, dass beide Brüder früh groß waren, kam zuerst der ältere Bruder Moritz zum Basketball. Er habe den "Weg für Franz geebnet", der seinem Bruder schnell nacheiferte.

Dabei sind die beiden ziemlich unterschiedliche Persönlichkeiten: "Moritz ist der, der nach vorne geht und der aus dem Bauch heraus agiert. Franz schaut erstmal, wie die Szenerie ist und reagiert dann."

Gehaltsunterschiede der Wagner-Brüder sind "eine Challenge"

Heute ist Franz der Superstar der Familie - und sein Vertrag nochmal um einiges größer als der seines Bruders. Das sei laut ihrer Mutter tatsächlich nicht immer eine leichte Situation: "Auf jeden Fall gibt es Situationen, in der das eine Challenge ist". Dennoch seien beide Brüder bis heute auf dem Boden geblieben.

Wie kam es dann dazu, dass beide in die USA zur University of Michigan gingen? Laut Beate Wagner war es eine große Herausforderung: "Wir hatten keine Blaupause, wir wussten nicht, ob das klappen wird". Als Moritz erste Erfolge feierte, war auch für den jüngeren Bruder Franz der Weg klar: "Der rote Teppich war durch seinen Bruder ausgerollt".

Dabei sei den Eltern der beiden immer wichtig gewesen, sie "ihr eigenes Ding" machen zu lassen: "Wir waren bei den Spielen dabei, aber es wird uns bis heute vorgeworfen, dass wir die waren, die immer ein bisschen zu spät gekommen sind, weil wir uns noch einen Kaffee geholt haben", erzählte Beate Wagner Moderatorin Marlene Lufen.

NBA Berlin Game: Franz Wagners Döner-Tipp begeistert Magic-Rookie

Wie hat der Ruhm die Wagner-Brüder verändert?

Auch mit ihrem Mann war sich Beate nicht immer einig, wenn es um die Kinder ging. Dennoch hatte die ganze Familie Wagner das "Big Picture vor Augen". Das hat sich heute ausgezahlt. Doch was macht das Geld mit ihren Kindern? "Ich denke, dass wir uns als Familie nicht groß verändert haben", sagte die Mutter.

Dennoch würden durch Geld "einige Sachen einfacher" werden, sagte sie. Dabei war Geld "nie eine große Motivation". Es ging stattdessen für Franz und Moritz immer um den Traum, sich in der NBA durchzusetzen. Wenn sie wie jetzt mal Zuhause sind, wollen die beiden aber vor allem eins: "Dass es so ist wie früher, dass wir nicht über Basketball reden". In der Familie würden sie "den ganzen Wahnsinn weglassen".

Denn auch heute noch ist der Prenzlauer Berg die Heimat der Familie Wagner. Es ist am Donnerstagabend also eine ganz besondere Heimkehr für die "Wagner Brothers" - und im Bestfall stehen dann nach langen Verletzungspausen tatsächlich beide für Orlando Magic auf dem Parkett.

