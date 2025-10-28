Orlando Magic steckt weiter in der Krise. Nach dem Auftaktsieg setzte es nun die dritte Niederlage in Serie. Auch die Los Angeles Lakers verlieren.

Für die Orlando Magic um Welt- und Europameister Franz Wagner ist der Fehlstart in die neue NBA-Saison nach der nächsten Pleite endgültig perfekt. Das 124:136 bei den Philadelphia 76ers war bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel, Orlando hatte nur zum Auftakt in die Spielzeit gesiegt.

Der Berliner Wagner kam im ersten von fünf aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen auf 22 Punkte, sein Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva ging leer aus. Topscorer der Magic war Paolo Banchero (32). Für die Sixers glänzte vor allem Tyrese Maxey (43), der frühere MVP Joel Embiid wurde wegen der Folgen seiner Knie-OP in der Sommerpause geschont.

"Jedes Mal, wenn neue Spieler dazukommen, ist eine Umstellung nötig. Jedes Mal, wenn man einen neuen Spielstil entwickelt, gibt es eine Eingewöhnungsphase", sagte Magic-Head-Coach Jamahl Mosley: "Die Chemie wird sich weiter entwickeln."

Philadelphia ist eines von vier Teams, die noch ungeschlagen sind. Auch die San Antonio Spurs (121:103 gegen die Toronto Raptors), Chicago Bulls (128:123 gegen die Atlanta Hawks) und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder um den deutschen Center Isaiah Hartenstein (102:94 bei den Dallas Mavericks) haben noch eine weiße Weste.