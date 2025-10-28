Anzeige
Nächste Niederlage

NBA: Orlando Magic verlieren erneut - LA Lakers ohne Luka Doncic und LeBron James unterlegen

  • Aktualisiert: 28.10.2025
  • 08:35 Uhr
  • SID

Orlando Magic steckt weiter in der Krise. Nach dem Auftaktsieg setzte es nun die dritte Niederlage in Serie. Auch die Los Angeles Lakers verlieren.

Für die Orlando Magic um Welt- und Europameister Franz Wagner ist der Fehlstart in die neue NBA-Saison nach der nächsten Pleite endgültig perfekt. Das 124:136 bei den Philadelphia 76ers war bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel, Orlando hatte nur zum Auftakt in die Spielzeit gesiegt.

Der Berliner Wagner kam im ersten von fünf aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen auf 22 Punkte, sein Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva ging leer aus. Topscorer der Magic war Paolo Banchero (32). Für die Sixers glänzte vor allem Tyrese Maxey (43), der frühere MVP Joel Embiid wurde wegen der Folgen seiner Knie-OP in der Sommerpause geschont.

"Jedes Mal, wenn neue Spieler dazukommen, ist eine Umstellung nötig. Jedes Mal, wenn man einen neuen Spielstil entwickelt, gibt es eine Eingewöhnungsphase", sagte Magic-Head-Coach Jamahl Mosley: "Die Chemie wird sich weiter entwickeln."

Philadelphia ist eines von vier Teams, die noch ungeschlagen sind. Auch die San Antonio Spurs (121:103 gegen die Toronto Raptors), Chicago Bulls (128:123 gegen die Atlanta Hawks) und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder um den deutschen Center Isaiah Hartenstein (102:94 bei den Dallas Mavericks) haben noch eine weiße Weste.

Anzeige
Anzeige

NBA: Hartenstein und OKC weiterhin ungeschlagen

Hartenstein glänzte in Texas mit einem Double-Double, der 27-Jährige kam auf 16 Punkte und zwölf Rebounds. Bester Werfer bei OKC war MVP Shai Gilgeous-Alexander (23). Bei Dallas musste sich Cooper Flagg, erster Pick im diesjährigen NBA-Draft, mit zwei Punkten begnügen. Der Guard traf nur einen von neun Würfen aus dem Feld.

Für die Los Angeles Lakers setzte es ohne den Deutschen Maxi Kleber und Stars wie Luka Doncic und LeBron James die zweite Saisonniederlage. Die Lakers verloren trotz einer 41-Punkte-Show von Austin Reeves mit 108:122 gegen die Portland Trail Blazers.

Damit stehen die Kalifornier nach vier Spielen bei jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen. Doncic fällt mit einer Verstauchung eines Fingers an der linken Hand und einer Prellung am linken Unterschenkel für die nächste Zeit aus.

Anzeige
Weitere Inhalte
Nicht zu stoppen: Lauri Markkanen
News

51 Punkte: Markkanen wie der "Mailman"

  • 28.10.2025
  • 08:16 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt ihr an Tickets für das Deutschland-Game

  • 27.10.2025
  • 23:13 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 27.10.2025
  • 23:12 Uhr
LeBron James bleibt bei den Los Angeles LakersUpdate
News

NBA-Skandal zieht große Kreise: Auch LeBron James taucht in Ermittlungen auf

  • 27.10.2025
  • 10:43 Uhr
October 21, 2025, Los Angeles, California, USA: Luka Doncic 77 of the Los Angeles Lakers during warmups prior to their regular season NBA, Basketball Herren, USA game against the Golden State Warri...
News

Mehrere Verletzungen! Doncic fehlt Lakers länger

  • 27.10.2025
  • 08:34 Uhr
Von Dennis Schröder nicht zu stoppen: Austin Reaves
News

Auch ohne Doncic: Lakers zu stark für Schröders Kings

  • 27.10.2025
  • 06:46 Uhr

Angel Reese macht's vor: Nächster WNBA-Star will Model werden

  • Video
  • 01:31 Min
  • Ab 0
Gefeierter Mann: Victor Wembanyama
News

NBA: Spurs ehren Popovich und feiern Wembanyama

  • 26.10.2025
  • 22:48 Uhr
Atlanta Hawks v Orlando Magic
News

Wagners Magic mit nächster Heimpleite - Hartenstein siegt weiter

  • 26.10.2025
  • 07:18 Uhr
NBA-Boss Adam Silver
News

FBI-Festnahmen: NBA-Boss Adam Silver "zutiefst verstört"

  • 25.10.2025
  • 12:02 Uhr