Mega-Talent Victor Wembanyama dabei? Die größten NBA-Spieler in der Geschichte

Der diesjährige Nummer-1-Pick des NBA-Drafts, Victor Wembanyama, gilt als Riesen-Talent und will zu einem der Größten in der Geschichte des Basketballs werden. Körperlich hat er das schon geschafft, denn der Franzose misst laut eigenen Angaben 2,21 Meter. Von der NBA wurde der Pick der San Antonio Spurs noch nicht offiziell vermessen. "ESPN" will den 19-Jährigen mit Sneakern auf unglaubliche 2,26 Meter gemessen haben. Schafft es Wembanyama damit in die Top-15 der größten NBA-Profis in der Geschichte? ran wirft einen Blick auf die Basketball-Riesen.Anmerkung: Die Größenangaben stammen teilweise von der NBA selbst, teilweise von der Wikipedia. Aufgrund der Umrechnung in das metrische System besteht nicht immer Konsens, was die Größe einzelner Athleten anbelangt. © 2022 Getty Images