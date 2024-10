Die NBA-Saison startet endlich, zum Auftakt stehen sich die New York Knicks und die Boston Celtics gegenüber. Am 23. Oktober geht’s ab 1:05 Uhr im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn los. Hier gibt’s alle Infos zum Season Opener.

Am Ende der NBA-Saison 2023/24 standen mal wieder die Boston Celtics ganz oben.

Gegen die Dallas Mavericks gelang in der Finalserie ein deutlicher 4:1-Erfolg, gleichbedeutend mit dem 18. Titel für die erfolgreichste Franchise der Liga-Historie.

Nun darf das Team aus dem Nordosten der USA auch die neue Spielzeit (die NBA-Saison 2024/25 live auf ProSieben, im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn) eröffnen.

Auch auf DAZN können NBA-Fans ausgewählte Spiele live sehen. U.a. die Partien der Milwaukee Bucks am 27.10. bei den Brooklyn Nets (23 Uhr) und am 29.10 bei den Boston Celtics (0:30 Uhr)

Mit den New York Knicks kommt direkt mal ein ganz heißer Konkurrent im Kampf um die Larry O’Brien Championship Trophy in den TD Garden. In der Offseason machte das Team um den deutschen Rookie Ariel Huckporti mit einem Blockbuster-Trade für Superstar Karl-Anthony Towns auf sich aufmerksam und unterstrich damit die Titelambitionen.

Das Kräftemessen an der Ostküste wird direkt mal ein Gradmesser für beide Seiten. Und nachfolgend erfahrt ihr alles, was es zur Übertragung des NBA Season Opener zu wissen gibt.