NBA: Spiel eins nach dem Doncic-Beben - Dallas Mavericks werden überrollt

Im ersten Spiel nach dem Mega-Trade um Luka Doncic kommen die Dallas Mavericks böse unter die Räder.

Nach der unerwarteten Trennung von Superstar Luka Doncic sind die Dallas Mavericks in der NBA böse unter die Räder gekommen. Im ersten Spiel ohne den Slowenen verloren die Texaner am Sonntag (Ortszeit) bei den Cleveland Cavaliers mit 101:144. Die Cavs machten bis zur Pause 91 Punkte, nur zweimal kam ein NBA-Team in einer Halbzeit auf eine größere Ausbeute.

Dallas hatte Doncic am Sonntag zusammen mit dem Würzburger Maximilian Kleber und Markieff Morris im Tausch gegen Anthony Davis sowie Max Christie an die Los Angeles Lakers abgegeben. Der Deal schockte die Basketballwelt, auch Mavericks-Ikone Dirk Nowitzki reagierte ungläubig.

"Ich dachte, ich würde meine ganze Karriere hier verbringen und wollte euch unbedingt einen Meistertitel schenken," schrieb Doncic den Fans der Mavericks in den Sozialen Medien. "Die Liebe und Unterstützung, die ihr mir alle gegeben habt, ist mehr als ich mir je hätte träumen lassen."

Doncic hätte bei den Mavericks für bis zu 345 Millionen Dollar verlängern können, bei den Lakers sind im Sommer höchstens 229 Millionen für fünf Jahre drin. Grund für den Schritt der Mavericks sollen neben der Vertragssituation Doncics Gesundheitsprobleme und der Lebenswandel des 25-Jährigen sein.