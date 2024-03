NBA: Wagner-Brüder siegen mit Magic - Pleiten für Theis und Schröder

Anzeige

Franz und Moritz Wagner schlagen mit ihren Orlando Magic die Toronto Raptors. Daniel Theis unterliegt mit den LA Clippers ebenso wie Dennis Schröder mit den Brooklyn Nets.

In der NBA haben die Brüder Franz und Moritz Wagner einen wichtigen Sieg im Hinblick auf die Playoffs gelandet. Daniel Theis unterlag mit den LA Clippers in eigener Halle den Atlanta Hawks, Dennis Schröder und die Brooklyn Nets mussten sich erst in der Overtime den San Antonio Spurs geschlagen geben.