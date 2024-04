NBA: Wagner-Brüder verlieren, Dallas in Topform

Anzeige

Die deutschen Basketball-Stars Franz und Moritz Wagner haben in der NBA im Kampf um die Play-offs eine Pleite eingesteckt. Mit den Orlando Magic verloren die Brüder 115:124 bei den Charlotte Hornets, Franz Wagner konnte die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie trotz seiner 22 Punkte nicht verhindern. Brandon Miller war bei den Hornets nicht zu halten, der Jungstar traf seine ersten zehn Würfe aus dem Feld und erzielte 32 Punkte. Orlando liegt in der Eastern Conference aber weiter auf Platz vier und damit auf direktem Play-off-Kurs.

Das Team von Head Coach Jamahl Mosley profitierte von dem 100:108 der New York Knicks um Isaiah Hartenstein (zehn Punkte und sieben Rebounds) bei den Chicago Bulls. Mit einem Sieg wären die Knicks an Orlando vorbeigezogen, Stand jetzt würden die beiden Teams in der ersten Runde der Play-offs aufeinander treffen.

Derweil festigten Weltmeister Daniel Theis und seine Los Angeles Clippers Platz vier im Westen durch einen nie gefährdeten 131:102-Erfolg gegen die Utah Jazz. Theis kam dabei mehr zum Einsatz als zuletzt und schaffte elf Punkte sowie fünf Rebounds.

Auch ohne Maxi Kleber und Superstar Luka Doncic (beide Knieprobleme) unterstrichen die Dallas Mavericks ihre derzeitige Topform und gewannen in einem spannenden Spiel mit 108:106 gegen die Golden State Warriors, Paul Jamaine Washington gelangen die entscheidenden Punkte viereinhalb Sekunden vor Schluss. Dallas festigte damit seinen fünften Platz in der Western Conference und hat zwei Spiele Vorsprung auf Rang sieben, der in das Play-in-Turnier führt.