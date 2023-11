2016: Draymond Green schlägt LeBron James

2016 stand es in den Finals 2:1 für Golden State. In Spiel vier gerieten James und Green aneinander. Letzterer ließ sich zu einem Schlag in James‘ Weichteile hinreißen. Die NBA sah darin ein Flagrant Foul, Green musste ein Spiel aussetzen und ihm wurde eine 140.000-Dollar-Strafe aufgebrummt. Die Warriors verloren in der Folge sogar noch die Finals. © 2016 Getty Images