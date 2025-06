Ist das bitter! Die deutschen Basketballerinnen müssen bei der EM im Juni auf die Kapitänin verzichten. Marie Güllich hat sich einen Riss im vorderen Kreuzband zugezogen.

Schwerer Schlag für Marie Gülich und die deutschen Basketballerinnen kurz vor der Europameisterschaft: Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Sonntag mitteilte, hat sich die 31-Jährige am Samstag im Testspiel in Bamberg gegen Tschechien (70:86) das vordere Kreuzband gerissen.

Damit fällt die 1,96 m große Centerspielerin für die EM (18. bis 29. Juni) aus, bei der die deutsche Mannschaft ihre Gruppenspiele in Hamburg bestreitet.

"Die Befürchtungen nach dem gestrigen Ausscheiden von Marie Gülich im Testspiel gegen Tschechien haben sich bestätigt. Wir wünschen unserer Kapitänin viel Kraft auf dem Weg zum Comeback und eine schnelle Genesung", erklärte der DBB.