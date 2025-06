Kreuzbandriss bei DBB-Kapitänin: Gülich verpasst EM

Schwerer Schlag für Marie Gülich und die deutschen Basketballerinnen kurz vor der Europameisterschaft: Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Sonntag mitteilte, hat sich die 31-Jährige am Samstag im Testspiel in Bamberg gegen Tschechien (70:86) das vordere Kreuzband gerissen. Damit fällt die 1,96 m große Centerspielerin für die EM (18. bis 29. Juni) aus, bei der die deutsche Mannschaft ihre Gruppenspiele in Hamburg bestreitet.

"Die Befürchtungen nach dem gestrigen Ausscheiden von Marie Gülich im Testspiel gegen Tschechien haben sich bestätigt. Wir wünschen unserer Kapitänin viel Kraft auf dem Weg zum Comeback und eine schnelle Genesung", erklärte der DBB.

Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat damit eine weitere Sorge, ihr Team kann sich kaum einspielen. Verzichten musste die DBB-Auswahl am Samstagabend ohnehin noch auf ihre WNBA-Spielerinnen Nyara Sabally, Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder, die derzeit noch in der US-Profiliga gefordert sind. Beim EM-Auftakt am 19. Juni in Hamburg gegen Schweden soll das Trio im Kader stehen. Ausnahmespielerin Satou Sabally verzichtet nach ihrem Wechsel von den Dallas Wings zu Phoenix Mercury zugunsten ihres Klubs auf die Europameisterschaft.

Vor dem EM-Auftakt testen die Deutschen, WM-Gasteber im kommenden Jahr, noch gegen die Türkei (6. Juni) und Belgien (12. und 14. Juni).