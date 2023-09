Anzeige

Superstar LeBron James möchte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris offenbar für das Team USA auflaufen. Weitere Megastars sollen ihm folgen.

Laut "The Athletic" habe die enttäuschende WM seines Landes allerdings nichts mit den Plänen des Lakers-Spieler zu tun.

Schon seit längerer Zeit soll James sein Comeback planen. Andere Stars könnten es ihm gleichtun.

So habe James bereits mit Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum und Draymond Green gesprochen. Alle fünf könnten es sich gut vorstellen, bei Olympia für die USA aufzulaufen, so "The Athletic".

Seit dem Olympia-Sieg 2012 in London stand der 38-Jährige nicht mehr für das Team USA auf dem Court.

Für Stephen Curry wäre es sogar seine Olympia-Premiere. Die Basketball-Weltmeisterschaft hat er allerdings schon zwei Mal gewonnen.