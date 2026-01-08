Agit Kabayel will vor Boxkampf gegen Damian Knyba heute seinen WM-Traum ausblenden

Agit Kabayel will in die Fußstapfen von Max Schmeling treten. Auf dem Weg zum WM-Kampf wartet auf den Schwergewichtler aus Bochum zunächst eine Pflichtaufgabe. Agit Kabayel verzog die Augenbrauen. Ein WM-Kampf gegen Alexander Usyk? In einem riesigen Fußballstadion? Davon will die deutsche Box-Hoffnung noch nichts wissen. "Die Medien reden sehr viel über die Kämpfe, die danach kommen", sagte Kabayel vor seinem Fight gegen den Polen Damian Knyba. Und weiter: "Mein Team und ich lassen uns nicht großartig beeinflussen. Wir wissen, was der Plan ist. Der Plan ist, am Samstag zu gewinnen - und danach kommt der Rest." Agit Kabayel vs. Damian Knyba: Der Boxkampf live im TV und Stream

Anthony Joshua: Doch kein Karriereende? Jetzt spricht sein Manager "Der Rest" - das soll für Kabayel der Kampf um die Schwergewichts-Krone gegen den ungeschlagenen Champion Usyk werden, auf den der Bochumer als WBC-Interimsweltmeister einen Anspruch hat. Und das soll mit einem möglichst klaren Sieg im Überbrückungskampf am Samstag (ca. 22 Uhr) gegen den Zwei-Meter-Mann Knyba so bleiben.

Agit Kabayel klarer Favorit gegen den Polen Knyba Beim sogenannten "Homecoming" in Oberhausen steigt Kabayel dabei erstmals seit drei Jahren wieder in Deutschland in den Ring. Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Für Kabayel (33) soll der Kampf in der mit 13.000 Zuschauern ausverkauften Rudolf-Weber-Arena nur ein Zwischenschritt zum großen Ziel sein. "Wir müssen Max Schmeling endlich mal ablösen", sagte Kabayel mit einem Lächeln. Als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister seit Schmeling Anfang der 30er-Jahre will er Geschichte schreiben. Das Zeug dazu hat Kabayel. Boxen - Usyk vs. Dubois - Agit Kabayel exklusiv: "Wenn er dazwischensteht, muss man halt zuschlagen" Mit drei überzeugenden Siegen im saudi-arabischen Riad, darunter im vergangenen Februar gegen den chinesischen Koloss Zhilei Zhang, hat sich der selbsternannte "Leber-King" für einen WM-Kampf in Stellung gebracht. Seine Bilanz ist mit 26 Siegen in 26 Kämpfen (18 durch K.o.) makellos. Ein Fight gegen den Ukrainer Usyk, der die Gürtel der Weltverbände WBC, IBF und WBA hält und derzeit mit einem Kampf im Frühjahr gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder liebäugelt, ist bisher aber nicht zustande gekommen.

