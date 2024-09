Boxen live: Anthony Joshua vs. Daniel Dubois im TV und Stream - Sieg durch K.o. in Runde fünf

Am Samstag steigt in London einer der größten Boxkämpfe des Jahres. Anthony Joshua und Daniel Dubois duellieren sich um den IBF-Gürtel im Schwergewicht. Aber wer überträgt den Kampf im TV und Stream?

Boxen live: Dubois vs. Joshua im TV und Stream

Das Wembley Stadium in London ist bereit für einen der größten Boxkämpfe des Jahres.

Am Samstag (21. September) stehen sich in der englischen Hauptstadt Anthony Joshua und Daniel Dubois im Ring gegenüber. Das Ziel: der IBF-Titel im Schwergewicht.

Diesen legte Alexander Usyk erst vor kurzer Zeit ab, nachdem er sich den Gürtel gegen Tyson Fury geschnappt hatte. Der Ukrainer plant dem Vernehmen nach einen Rückkampf gegen Fury und weigerte sich, gegen IBF-Contender Dubois anzutreten. Daraufhin setzte der Verband den Kampf zwischen Joshua und eben Dubois an.

"Ich bin körperlich und mental in hervorragender Verfassung. Ich habe mir auch einige alte Kämpfe angesehen, um mich daran zu erinnern, wozu ich fähig bin", gab sich "AJ" im Vorfeld selbstbewusst.

Aber auch sein Kontrahent machte keinen Hehl aus seinen Ambitionen. "Ich bin auf dem Vormarsch, ich habe das Momentum auf meiner Seite. Keine Worte mehr - nur noch Kampf, Schläge. Ich bin bereit zu kämpfen", so der 27-Jährige. Wer sich am Ende durchsetzt, zeigt sich am Samstagabend - und so seid ihr live dabei.