Anzeige

Im Sommer steigt Box-Legende Mike Tyson mit dann 58 Jahren wieder in den Ring und kämpft gegen Influencer Jake Paul. So einen Unsinn hat "Iron Mike" nicht nötig. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Die Ankündigung von Jake Paul sparte nicht mit Superlativen.

Vom "größten Schwergewichtschampion der Welt" ist dort zu lesen, vom "bösesten Mann des Planeten" und vom "gefährlichsten Boxer aller Zeiten". Gemeint ist damit Box-Legende Mike Tyson, der im Sommer 2024 ein sensationelles Ring-Comeback feiern und gegen Paul antreten wird.

In den 80er- und 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts war Tyson das Aushängeschild eines Sports, der sich damals auf einem Höhepunkt befand. Ja, der US-Amerikaner war böse. Sehr sogar. Er war gefährlich. Und er war ein absoluter Superstar. Seine Kämpfe lockten Tausende in die Hallen und weltweit Abermillionen von Menschen vor die Fernseher.

Tyson war der Inbegriff eines Boxers, der alleine schon durch seine Aura zitternde Knie bei seinen Gegnern verursacht hat. Wer immer mit ihm im Ring stand, wusste, dass er diesen vermutlich nur unter großen Schmerzen verlassen wird. Tyson war nicht nur ein Boxer, er war die Ikone einer ganzen Generation.

Doch die Zeit bleibt nicht stehen, sie schreitet unerbittlich voran. Einst mögen all die großen Worte, die Paul in Richtung von "Iron Mike" gefunden hat, zutreffend gewesen sein. Aber das ist lange her.