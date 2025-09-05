Boxen: Mike Tyson will wieder in den Ring steigen - gegen Floyd Mayweather

Mike Tyson will offenbar wieder in den Ring steigen. Nachdem er 2023 einen Showkampf gegen Jake Paul verlor, soll der nächste Kampf gegen eine Box-Legende stattfinden.

Box-Ikone Mike Tyson will offenbar erneut in den Ring steigen: Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister plant einen Showkampf gegen den ungeschlagenen Floyd Mayweather. Das geht aus einer Mitteilung des Veranstalters "CSI Sports" hervor.

Wann und wo der Mega-Fight stattfinden soll, ist noch offen – doch Tyson zeigt sich optimistisch.

Tyson kommentierte die Pläne: "Als mich CSI wegen eines Kampfes gegen Floyd Mayweather angesprochen hat, dachte ich: 'Niemals wird das passieren', aber: Floyd hat Ja gesagt."