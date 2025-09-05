Anzeige
Nach Showkampf 2023

Boxen: Mike Tyson will wieder in den Ring steigen - gegen Floyd Mayweather

  • Veröffentlicht: 05.09.2025
  • 10:21 Uhr
  • ran.de

Mike Tyson will offenbar wieder in den Ring steigen. Nachdem er 2023 einen Showkampf gegen Jake Paul verlor, soll der nächste Kampf gegen eine Box-Legende stattfinden.

Box-Ikone Mike Tyson will offenbar erneut in den Ring steigen: Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister plant einen Showkampf gegen den ungeschlagenen Floyd Mayweather. Das geht aus einer Mitteilung des Veranstalters "CSI Sports" hervor.

Wann und wo der Mega-Fight stattfinden soll, ist noch offen – doch Tyson zeigt sich optimistisch.

Tyson kommentierte die Pläne: "Als mich CSI wegen eines Kampfes gegen Floyd Mayweather angesprochen hat, dachte ich: 'Niemals wird das passieren', aber: Floyd hat Ja gesagt."

Mike Tyson: Showkampf gegen Jake Paul schon heftig kritisiert

Der geplante Showkampf folgt auf Tysons umstrittenes Comeback gegen Jake Paul im November 2023, das weltweit für Schlagzeilen sorgte. Der Kampf, gestreamt auf "Netflix", wurde von Kritikern als "Zirkusveranstaltung" bezeichnet, da der Altersunterschied – Tyson war 58, Paul 27 – und Tysons gesundheitliche Probleme (u.a. ein Magengeschwür) für Besorgnis sorgten.

Viele Fans warfen Paul vor, sich auf Kosten einer Legende zu profilieren, während Tyson selbst den Kampf als Möglichkeit sah, "den Boxsport wieder groß zu machen". Trotz der einstimmigen Punkt-Niederlage wurde Tysons Leistung für sein Alter gelobt, doch die Kontroverse um die Sinnhaftigkeit solcher Kämpfe bleibt.

Der nun anvisierte Kampf wäre ein echter Knaller: Mayweather, der fünf WM-Titel in verschiedenen Klassen holte und nie verlor, boxte zuletzt 2017 gegen Conor McGregor. Beim damaligen Comeback feierte er seinen 50. Sieg im 50. Kampf. Tyson kommt hingegen auf eine Bilanz von 50 Siegen in 59 Kämpfen. Sieben Mal verlor "Iron Mike", zwei Kämpfe blieben ohne Wertung.

