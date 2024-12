Fury vs. Usyk - Boxkampf des Jahres wird mit Mega-Gehalt belohnt

Nach dem ersten Aufeinandertreffen im Mai dieses Jahres, kommt es am 21. Dezember im saudi-arabischen Riad zum sehnsüchtig erwarteten Rückkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk .

Wie "The Sun" berichtet, sollen es umgerechnet rund 180 Millionen Euro sein, die sich die beiden Kämpfer teilen. Dies geht damit einher, dass 90 Millionen Euro für jeden garantiert sind. Berücksichtigt man die Tatsache, dass die beiden Boxer durch weitere Deals noch mehr Geld einnehmen werden, ist anzunehmen, dass sie die 100-Millionen-Euro-Marke jeweils knacken werden.

Das Wichtigste in Kürze

In den Sphären der teuersten Box-Kämpfe der Geschichte befinden sich Fury und Usyk aber nicht. Im Mai 2015 soll Mayweather laut der "Sun" rund 240 Millionen Dollar für seinen Kampf gegen Manny Pacquiao erhalten haben, der wiederum 125 Millionen Dollar generiert haben soll. Gegen McGregor (85 Millionen Dollar) habe Mayweather dann sogar rund 275 Millionen Dollar erzielt.

Derartige Summen sind natürlich ein willkommener Ausgleich dafür, dass einer der beiden zwangsläufig einen herben und wohl mit einigen Schmerzen verbundenen Rückschlag hinnehmen muss. Als Favorit geht den Buchmachern zufolge Titelverteidiger Usyk in den Ring. Fury ist jedoch ein nicht zu unterschätzender Herausforderer, der bereits auf seine gute Bilanz bei Rückkämpfen verwiesen hat.

So reich sind Fury und Usyk schon jetzt

In ihren bisherigen Laufbahnen haben beide Boxer bereits ordentlich abkassiert. In der Forbes-Liste 2024 rangiert Tyson Fury mit einer Gewinnsumme von 50 Millionen US-Dollar auf dem 42. Platz unter den bestbezahlten Sportlern weltweit. Sein Vermögen wurde schon vor dem ersten Kampf gegen Usyk auf 150 Millionen Euro geschätzt und dürfte noch mächtig angewachsen sein, zumal er alleine beim ersten Aufeinandertreffen gegen Usyk 78 Millionen US-Dollar eingeheimst haben soll.

Fury hat laut "uamr.de" nicht nur durch seine Box-Kämpfe (u.a. sieben Millionen gegen Wladimir Klitschko, 29,5 Millionen Euro gegen Willian Whyte und 35,5 Millionen Euro gegen Dereck Chisora) ein Vermögen verdient, sondern auch durch seine Sponsoren-Deals, seine Pay-Per-View-Verträge und seine Immobiliengeschäfte. Zudem wurde seine Autobiographie "Behind the Mask“ 200.000 Mal in Großbritannien verkauft.

Das Vermögen von Usyk wird von den Medien auf 50 Millionen Euro geschätzt. Der Ukrainer soll für seinen ersten Kampf gegen Joshua etwa 4,1 Millionen und für den Rückkampf mehr als 70 Millionen Euro erhalten haben. Nun kassiert Usyk gegen Fury ein weiteres Mal so richtig ab.

Neben den Gagen im Ring, kassiert der Box-Champion noch weitere Einnahmen durch Werbedeals. Hierzu gehören unter anderem Verträge mit BoxRaw oder Rival Boxing.