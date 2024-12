Fury vs. Usyk Rückkampf: Warum geht es nicht um alle Schwergewichtsgürtel?

Beide trafen bereits im Mai dieses Jahres aufeinander. Der Sieg ging damals an Usyk - nach Punkten via Split Decision (115:112, 113:114, 114:113).

Am Samstag, 21. Dezember 2024, ist es wieder so weit. Kurz vor dem Jahresende erwartet alle Box-Fans ein absoluter Kracher. Tyson Fury und Oleksandr Usyk duellieren sich erneut um die Krone im Schwergewichtsboxen.

Fury vs. Usyk 2.0.: Kein "Undisputed Titelkampf"

Beim großen Revanche-Aufeinandertreffen am Sonntagabend handelt es sich anders als noch im Mai um keinen "Undisputed Titelkampf". Der Grund hierfür ist ganz einfach: Usyk ist inzwischen nicht mehr IBF-Champion.

Zwar hat er keinen Kampf verloren, jedoch konnte er seiner obligatorischen Pflicht-Verteidigung nicht nachgehen, da er sich mitten in den Vorbereitungen auf den Fury-Kampf befand. Folgerichtig wurde sein Titel vakant und auch der Antrag von Usyk, seinen Gürtel bis zum Rückkampf mit Fury behalten zu dürfen, wurde nicht erhört.

IBF-Champion ist nun Daniel Dubois, der zwar nicht gegen Usyk gekämpft hat, jedoch durch seine Siege gegen Flip Hrgovic und Anthony Joshua zum IBF-Gürtelträger wurde.

Wenngleich es am Sonntag also nicht mehr um alle Gürtel geht, steht für die beiden Protagonisten einiges auf dem Spiel - schließlich verdienen die Kämpfer mit dem Fight auch noch eine ganze Menge Geld. Usyk will seine verbliebenen Gürtel behalten, während Fury seine Ehre wiederherstellen möchte - und bereits große Töne spuckt. Usyk geht den Buchmachern zufolge als leichter Favorit in das Duell, aber das knappe Resultat aus dem Mai zeigt, dass auch in Riad alles möglich sein kann.