"Bist du high?", kommentierte der 18-Jährige unter den Match-Post der Professional Darts Corporation (PDC) auf Instagram und konterte dabei einen sexistischen Kommentar eines Users.

Darts-Weltmeister Luke Littler hat sich nach seiner Sensations-Niederlage bei der Junioren-WM gegen Beau Greaves als fairer Sportsmann gezeigt und seine britische Landsfrau gegen Hass im Netz verteidigt.

"Wir brauchen das nicht. Frauen sollten sich nicht mit Männern messen, egal wie gut sie sind", hieß es in dem Kommentar, der Littler zu einer Reaktion veranlasste. Der Weltmeister selbst nämlich hatte nach einer seiner bittersten Pleiten in knapp drei Jahren im Darts-Kosmos nichts als Bewunderung für Greaves übrig.

Darts: Luke Littler adelt Beau Greaves

Die 21-Jährige sei ein "besonderes Talent", schrieb Littler in seiner Instagram-Story nach dem 5:6 im Halbfinale am Montag in Wigan.

Littler hatte nach seinem dominanten Triumph beim World Grand Prix, einem der wichtigsten Major auf der Profi-Tour, am Sonntag in Leicester erst sehr kurzfristig für die einen Tag später startende Junioren-WM zugesagt und galt als großer Favorit. Gegen Greaves spielte er überragende 107,4 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, verpasste nur knapp einen Neun-Darter - "und trotzdem konnte ich nicht gewinnen. Fair Play an Beau Greaves und viel Erfolg in Minehead", schrieb Littler.

Greaves, Nummer eins der World Darts Federation und dreimalige WDF-Weltmeisterin, spielte einen 105er-Average und behielt auch im Decider die Nerven. Im Finale trifft sie nun in einem Monat im Rahmen der Players Championship Finals in Minehead auf den niederländischen Titelverteidiger Gian van Veen. Auch für die WM der PDC um den Jahreswechsel ist Greaves bereits qualifiziert, ebenso wie auch Fallon Sherrock und Lisa Ashton.