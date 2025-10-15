German Darts championship live auf JOyn
German Darts Championship: Das letzte Turnier der PDC European Tour im kostenlosen Livestream auf Joyn - alle Infos
- Aktualisiert: 16.10.2025
- 08:42 Uhr
- ran.de
Die German Darts Championships vom 17. bis 19. Oktober stellen das letzte von 14 Stationen der PDC European Tour dar. Das Turnier läuft im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Die PDC European Tour 2025 endet mit dem Turnier in Hildesheim in der "Halle 39". Vom 17. bis zum 19. Oktober wird sich die Elite des Darts-Sports in Deutschland versammeln.
Neben den deutschen Hoffnungsträgern Martin Schindler und Ricardo Pietreczko werden auch Stars wie Luke Humphries und Luke Littler mit dabei sein. Titelverteidiger ist Peter Wright, der im Vorjahr den amtierenden Weltmeister Littler bezwingen konnte.
ran liefert alle wichtigen Informationen zur German Darts Championship.
German Darts Championship: Wo läuft das letzte Turnier der PDC European live im TV und Stream?
Das Event wird von Freitag bis Sonntag live von "Sport1" im Free TV gezeigt.
Zudem wird es einen kostenfreien Livestream geben, der auf Joyn aufrufbar ist. Der Stream wird ebenfalls das komplette Turnier von Freitag bis Sonntag abbilden.
German Darts Championship: Wer darf am Event in Deutschland teilnehmen?
Insgesamt sind bei der German Darts Championship 48 Spieler mit. Die Top-16 der Weltrangliste sind automatisch für alle Events der European Tour gesetzt und müssen nach einer Wild Card in Runde eins erst am Samstag in Runde zwei antreten.
Das Teilnehmerfeld komplettieren die besten 16 ungesetzten Spieler der Pro Tour-Order of Merit, zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers, vier deutsche Qualifkanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein Qualifikant aus Osteuropa.
Gesetzte Spieler:
1. Luke Humphries
2. Luke Littler
3. Michael van Gerwen (wird am Turnier nicht teilnehmen)
4. Stephen Bunting
5. James Wade
6. Jonny Clayton
7. Chris Dobey
8. Rob Cross
9. Gerwyn Price
10. Damon Heta
11. Josh Rock
12. Gary Anderson
13. Dave Chisnall
14. Ross Smith
15. Danny Noppert
16. Peter Wright
Qualifikanten über ProTour-Rangliste:
Martin Schindler
Gian van Veen
Wessel Nijman
Cameron Menzies
Ryan Searle
Nathan Aspinall
Jermaine Wattimena
Dirk van Duijvenbode
Mike De Decker
Daryl Gurney
Luke Woodhouse
Andrew Gilding
Ryan Joyce
Raymond van Barneveld
Ricardo Pietreczko
Niels Zonneveld
Sieger des Qualifikationsturniers für Tourkarten-Inhaber:
Karel Sedlacek
Joe Cullen
Tom Bissell
Christian Kist
Wesley Plaisier
Radek Szaganski
Steve Lennon
Callan Rydz
Justin Hood
William O'Connor
Lokale Qualifikanten:
4 Startplätze
Nordic & Baltic Qualifikant:
Darius Labanauskas
Osteuropäischer Qualifikant:
Tomislav Rosandic
German Darts Championship: Das ist der Modus
Gespielt wird wie gewohnt von Beginn an im K.o.-Modus, was bedeutet, dass ein verlorenes Spiel mit dem Turnier-Aus einhergeht. Am Freitag sind nur die 32 nicht gesetzten Spieler im Einsatz und kämpfen um einen Platz im Sechzehntelfinale.
Von da an müssen auch die 16 gesetzten Spieler ins Geschehen eingreifen und spielen jeweils gegen einen der 16 ungesetzten Gewinner vom Vortag.
In den ersten vier Runden inklusive allen Viertelfinals kommt der Modus "Best-of-11-Legs" zum Einsatz. Dies bedeutet, dass sechs gewonnene Legs benötigt werden, um ein Match zu gewinnen.
Die Halbfinals werden nach dem Modus "Best of 13" ausgetragen, während im Finale der Modus "Best of 15" gilt.
German Darts Championship: Der Zeitplan
- Freitag, 17. Oktober 2025: 19 bis 23 Uhr: 1. Runde
- Samstag, 18. Oktober 2025: 13 bis 17 Uhr und 19 bis 23 Uhr: 2. Runde
- Sonntag, 19. Oktober 2025: 13 bis 17 Uhr: 3. Runde, ab 19 Uhr: Viertelfinals, ab 21 Uhr: Halbfinals:, ab 22:30 Uhr: Finale
German Darts Championship: Favoriten und deutsche Chancen
Als Topfavoriten gehen wie gewohnt Weltmeister Littler und Weltranglisten-Erster Humphries ins Turnier. Stephen Bunting und James Wade sind wohl die größten Herausforder der Dominatoren.
Natürlich muss man auch Vorjahressieger Wright auf dem Zettel haben, der allerdings ein Jahr mit Ups & Downs erlebt hat. Michael van Gerwen wird nach den jüngsten Misserfolgen nicht teilnehmen.
Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen vor allem auf Schindler, der im Vorjahr das Viertelfinale erreicht hat und an guten Tagen Favoriten ärgern kann. Pietreczko ist immer eine kleine Wundertüte, könnte allerdings auch für die ein oder andere Überraschung sorgen.
German Darts Championship: Das sind die Preisgelder
- Sieger: 30.000 £
- Finalist: 12.000 £
- Halbfinale: 8.500 £
- Viertelfinale: 6.000 £
- Letzte 16: 4.000 £
- Letzte 32: 2.500 £
- Letzte 64: 1.250 £
- Gesamt 175.000 £