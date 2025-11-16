Darts
Grand Slam of Darts: Luke Littler bezwingt Dauerrivale Luke Humphries im Finale - "Ich bin der Beste der Welt"
Luke Littler bezwingt seinen Dauerrivalen Luke Humphries im Finale des Grand Slam of Darts. Damit festigt die frischgebackene Nummer eins der Weltrangliste seinen Status als bester Spieler der Welt.
Darts-Weltmeister Luke Littler hat an einem denkwürdigen Finaltag seinen Titel beim Grand Slam of Darts erfolgreich verteidigt. Im Endspiel siegte der 18-Jährige nach einem starken Schlussspurt mit 16:11 gegen seinen Landsmann Luke Humphries.
Littler, der zwischendurch mit 5:7 und 6:8 im Hintertreffen war sicherte sich den Titel zum zweiten Mal in Folge. Für den Engländer ist es der insgesamt achte Majortitel seiner Karriere. Auf diese Weise zog er mit Humphries gleich, der 2023 beim Grand Slam, dem drittwichtigsten Turnier des Jahres, gewonnen hatte.
Luke Littler: "Der Gamechanger war das 20. Leg"
Littler verzeichnete einen Average von 100,61 und war damit den entscheidenden Ticken besser als Humphries, der auf 99,56 kam. "Es war ein komisches Spiel für mich. Aber es war immer klar, dass es ein enges Spiel wird. Ich lag eigentlich lange Zeit nur in Rückstand. Der Gamechanger war das 20. Leg", sagte Littler nach dem Match.
"Cool Hand Luke", wie Humphries genannt wird lieferte seinem Rivalen ein enges Duell und war in der Anfangsphase auch der bessere Spieler, ließ jedoch die nötige Konstanz vermissen.
Beim Stand von 11:9 schaffte es Littler dann, sich erstmals mit zwei Legs abzusetzen. Er checkte dabei die 160 Punkte, nachdem Humphries mehrere Darts auf Doppel ungenutzt ließ. Anschließend war Littler nicht mehr aufzuhalten.
Darts-WM 2025: Damon Heta sorgt für Eskalation im Ally Pally - alle 9-Darter bei PDC-Weltmeisterschaften
Die Neun-Darter bei der PDC-WM in der Übersicht
Der Neun-Darter ist das perfekte Spiel im Darts, mit weniger als neun Darts lässt sich ein Leg im Modus 501 Double Out nicht beenden. Bei der PDC-WM gab es bislang 15 Neun-Darter. Überraschend: Phil Taylor, die Legende des Sports schlechthin, schaffte das perfekte Leg auf einer WM-Bühne nie. ran gibt den Überblick.
2. Januar 2009: Raymond van Barneveld (Viertelfinale vs. Jelle Klaasen)
Der erste Neun-Darter bei einer PDC-WM gelang Raymond van Barneveld im Viertelfinale 2009 gegen seinen niederländischen Landsmann Jelle Klaasen. Es war erst der zweite Neuner überhaupt bei einer Darts-WM, zuvor hatte nur Paul Lim vor Gründung der PDC bei der BDO-WM 1990 dieses Kunststück geschafft.
28. Dezember 2009: Raymond van Barneveld (2. Runde vs. Brendan Dolan)
Nicht einmal ein ganzes Jahr später, bei der folgenden WM 2010, wiederholte van Barneveld diesen besonderen Moment. In seinem Zweitrundenmatch gegen Brendan Dolan warf Barney den zweiten Neun-Darter.
3. Januar 2011: Adrian Lewis (Finale vs. Gary Anderson)
Der erste Neun-Darter in einem WM-Finale gelang Adrian Lewis 2011 gegen Gary Anderson. Bereits im dritten Leg der Partie brachte er die Halle mit dem perfekten Spiel zum Beben. Am Ende gewann Lewis seinen ersten von zwei WM-Titeln.
23. Dezember 2012: Dean Winstanley (2. Runde vs. Vincent van der Voort)
Bei der WM 2013 gab es sogar gleich zwei Neun-Darter! Den Anfang machte Dean Winstanley kurz vor Weihnachten im Zweitrundenmatch gegen Vincent van der Voort. Bitter: Winstanley war der erste Spieler, der bei einer PDC-WM einen Neuner warf und trotzdem sein Match verlor.
30. Dezember 2012: Michael van Gerwen (Halbfinale vs. James Wade)
Neun-Darter Nummer zwei bei dieser WM warf Michael van Gerwen im Halbfinale gegen James Wade. Doch nicht nur das. Beinahe hätte der Niederländer zwei Neuner nacheinander (!) geworfen. Auf seine neun perfekten Darts folgten nämlich acht weitere, ehe der letzte Dart knapp das Doppel verfehlte. 17 perfekte Darts in Folge - Wahnsinn!
14. Dezember 2013: Terry Jenkins (1. Runde vs. Per Laursen)
Der 14. Dezember 2013 war ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der PDC - und für die Fans, die an jenem Nachmittag der Session im Ally Pally beiwohnten. Denn es gab gleich zwei Neuner binnen kürzester Zeit! Zuerst warf Terry Jenkins in seinem Erstrundenmatch gegen den Dänen Per Laursen einen Neun-Darter ...
14. Dezember 2013: Kyle Anderson (1. Runde vs. Ian White)
... im folgenden Spiel zog Kyle Anderson gegen Ian White nach und hämmerte seinerseits neun perfekte Darts ins Board. Was Anderson und Jenkins an jenem Tag ebenfalls verband: Beide flogen trotz ihrer Neuner raus.
30. Dezember 2014: Adrian Lewis (Achtelfinale vs. Raymond van Barneveld)
Lange war Barney der einzige Spieler, dem zwei Neuner auf der Bühne des Ally Pally gelangen. Im Achtelfinale der WM 2015 war er live dabei, als Adrian Lewis ebenfalls Mitglied dieses Klubs wurde. Immerhin aus Sicht des Niederländers: Das Match konnte er für sich entscheiden.
2. Januar 2016: Gary Anderson (Halbfinale vs. Jelle Klaasen)
Bereits die WM 2015 hatte Gary Anderson gewinnen können, ein Jahr später machte der Schotte den Doppelschlag perfekt. Auf dem Weg zum zweiten WM-Titel gelang ihm im Halbfinale gegen Jelle Klaasen das perfekte Spiel. Ohnehin war Anderson in jener Partie quasi unantastbar. Mit einem 107er-Average prügelte er Klaasen ohne Satzverlust von der Bühne.
29. Dezember 2020: James Wade (3. Runde vs. Stephen Bunting)
Ziemlich genau fünf Jahre gab es danach keinen Neun-Darter mehr bei der WM. Und als es dann wieder soweit war, kam der Jubel der Fans nur vom Band. Denn es war das Corona-Jahr, Zuschauer waren nicht erlaubt. Für James Wade war es dennoch ein schöner Moment, wenngleich er sein Drittrundenmatch gegen Stephen Bunting trotzdem verlor.
17. Dezember 2021: William Borland (1. Runde vs. Bradley Brooks)
Eine WM mit gleich drei Neun-Dartern? Ja, das wurde bei der Auflage 2021/22 Realität. Und endlich waren auch die Fans wieder dabei - als habe der Darts-Gott die Zuschauer entschädigen wollen. Der erste Neuner des Turniers gelang William Borland in Runde eins gegen Bradley Brooks.
18. Dezember 2021: Darius Labanauskas (1. Runde vs. Mike De Decker)
Einen Tag später war Darius Labanauskas der Glückliche. Er warf den Neuner in seinem Auftaktmatch gegen den Belgier Mike De Decker, verlor aber dennoch recht deutlich mit 1:3 in den Sätzen. Für den Litauer dürfte es dennoch eine einmalige Erfahrung gewesen sein.
1. Januar 2022: Gerwyn Price (Viertelfinale vs. Michael Smith)
Und auch Gerwyn Price konnte sich in jenem Turnier in der Liste der Spieler eintragen, die auf der Bühne des Ally Pally einen Neun-Darter geworfen haben. In einem grandiosen Viertelfinale am Neujahrstag 2022 gegen Michael Smith bejubelte er im vierten Satz das perfekte Leg, verlor das Match aber knapp mit 4:5.
3. Januar 2023: Michael Smith (Finale vs. Michael van Gerwen)
Das WM-Finale 2023 zwischen Michael Smith und Michael van Gerwen sah das vielleicht beste Leg der Darts-Geschichte. Im dritten Leg des zweiten Satzes nagelten beide die Darts in Reihe ins Triple, van Gerwen hatte als Anwerfer den ersten Versuch und scheiterte mit dem letzten Dart am Neun-Darter. Smith machte es besser, warf den Neuner und krönte sich später erstmals zum Weltmeister.
18. Dezember 2024: Christian Kist (1. Runde vs. Madars Razma)
Dem Niederländer Christian Kist gelang im Duell mit dem Letten Madars Razma das erste perfekte Spiel im ersten Satz. Kist verlor am Ende aber 1:3. Für jeden Neuner werden von Hauptsponsor 180.000 Pfund ausgeschenkt. Das Geld wird gedrittelt und an den erfolgreichen Spieler, einen Fan und den guten Zweck verteilt.
27. Dezember 2024: Damon Heta (3. Runde gegen Luke Woodhouse)
Den zweiten Neun-Darter des Turniers steuerte Damon Heta (l.) bei. Nachdem das Künststück vollbracht war, wusste der Australier gar nicht, wohin mit seinen Emotionen und lief einmal quer über die Bühne. Erster Gratulant war sein Gegner Luke Woodhouse, der sich ebenfalls über den historischen Moment freute und am Ende mit 4:3 gewann.
Luke Littler die neue Nummer eins der Welt
"Ich bin der Beste der Welt", hatte "The Nuke" wenige Stunden zuvor nach seinem 16:9-Erfolg im Halbfinale über den Niederländer Danny Noppert gesagt. Immerhin hatte er soeben die Spitzenposition in der Weltrangliste von Luke Humphries übernommen.
Bereits vor dem Endspiel war schließlich klar, dass Littler ab Montag "offiziell" die neue Nummer eins der Welt sein wird, jedoch hat er dies mit seinem Sieg im direkten Duell zusätzlich untermauert.
Humphries hatte das Endspiel nach einem 16:13 gegen den Waliser Gerwyn Price erreicht. Die darauffolgende Niederlage gegen Littler möchte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Der 30-Jährige zeigte sich bereits wieder angriffslustig. "Ich werde die WM gewinnen", sagte er nach dem Match. Littler wird auch hier sein Hauptrivale sein.
Littler die jüngste Nummer eins der Darts-Historie
Bei all den Erfolgen von Littler vergisst man manchmal, dass sein Stern eigentlich gerade erst aufgegangen ist.
"Ich bin erst seit zwei Jahren dabei - und jetzt bin ich der Beste der Welt", sagte Littler nach dem Match. Im Alter von 18 Jahren, neun Monaten und 26 Tagen ist er der jüngste Spieler, der die PDC Order of Merit anführen wird. Zuvor hatte die Bestmarke Michael van Gerwen mit 24 Jahren und 251 Tagen inne.