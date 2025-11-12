Anzeige
Darts - Luke Littler über mögliche Dschungelcamp-Teilnahme: "Würde es wagen, wenn ..."

  • Veröffentlicht: 12.11.2025
  • 15:36 Uhr
  • Philipp Schmalz

Luke Littler im Dschungel? Der Darts-Superstar sprach im Rahmen einer Fragerunde beim "Grand Slam of Darts" über eine mögliche Teilnahme am britischen "Dschungelcamp".

Vor knapp zwei Jahren ging der Stern von Luke Littler auf. Seither gilt der Darts-Superstar als einer der gefragtesten Sportler der Welt, gibt regelmäßig Interviews und fungiert für zahlreiche Produkte als Werbegesicht.

In einer Fragerunde am Rande des Grand Slam of Darts wurde der 18-Jährige jetzt darauf gefragt, ob er bei der britischen Variante des Dschungelcamps  ["I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!"; Anm.d.Red.] teilnehmen würde.

12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler is introduced to the fans before his Boyle Sports World ...

Der Hintergrund? Derzeit ist sein Freund und YouTube-Star "Angry Ginge" Teilnehmer der aktuellen Ausgabe.

Doch wäre das auch etwas für "The Nuke"? "Vielleicht. Wenn die richtige Menge Geld auf den Tisch gelegt wird, würde ich es wagen, ein paar Wochen im Dschungel zu verbringen", so Littler, der über die Frage sichtlich amüsiert war.

Darts: Luke Littler könnte die Weltrangliste anführen

Vor einer etwaigen Teilnahme steht für den Engländer allerdings noch einiges auf dem Programm. Vor allem die kommenden Wochen könnten für Littler besonders erfolgreich werden.

Beim Grand Slam of Darts qualifizierte er sich für das Achtelfinale (am 12. November ab 20:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn) und hat den Titel im Blick. Auch bei den Players Championship Finals (21. bis 23. November) und bei der Darts-WM 2026, die Littler als Titelverteidiger bestreitet, zählt er zu den absoluten Titelfavoriten.

Zudem würde Littler bei einem Erfolg beim Grand Slam of Darts erstmals in seiner Karriere den ersten Platz der Weltrangliste erreichen und somit den nächsten Meilenstein seiner noch jungen Laufbahn feiern.

