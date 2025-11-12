Darts - Luke Littler über mögliche Dschungelcamp-Teilnahme: "Würde es wagen, wenn ..."

Luke Littler im Dschungel? Der Darts-Superstar sprach im Rahmen einer Fragerunde beim "Grand Slam of Darts" über eine mögliche Teilnahme am britischen "Dschungelcamp". Von Philipp Schmalz Vor knapp zwei Jahren ging der Stern von Luke Littler auf. Seither gilt der Darts-Superstar als einer der gefragtesten Sportler der Welt, gibt regelmäßig Interviews und fungiert für zahlreiche Produkte als Werbegesicht. Grand Slam of Darts am 12.11. ab 20:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn In einer Fragerunde am Rande des Grand Slam of Darts wurde der 18-Jährige jetzt darauf gefragt, ob er bei der britischen Variante des Dschungelcamps ["I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!"; Anm.d.Red.] teilnehmen würde.

Der Hintergrund? Derzeit ist sein Freund und YouTube-Star "Angry Ginge" Teilnehmer der aktuellen Ausgabe. Doch wäre das auch etwas für "The Nuke"? "Vielleicht. Wenn die richtige Menge Geld auf den Tisch gelegt wird, würde ich es wagen, ein paar Wochen im Dschungel zu verbringen", so Littler, der über die Frage sichtlich amüsiert war.

